Nuoto sincronizzato, una pioggia di medaglie nel weekend per l'Accadueo Forlì

Weekend di soddisfazioni per l'Accadueo Forlì, impegnata nelle gare regionali di nuoto sincronizzato Fin e Uisp che si sono disputate a Forlì e Lugo. Le atlete si sono confrontate con altre squadre regionali, conquistando ben 13 medaglie. Nella gara fin bronzo per Teresa Chiadini (Junior) e Giorgia Mambelli (Assolute). Stesso metallo nel Doppio Assolute per Anna Turchetti e Arianna Mazzoni. Argento Squadra Junior per la formazione composta da Boschi, Camprini, Chiadini, Perini, Busi, Saracino, Mambelli e Turchetti. Bronzo Squadra Assolute per Proli, Mazzoni, Schiavi, Mambrini, D'Andrea, Leone, Taggio e Dall'Agata.

Nella gara Uisp tenutasi nella piscina amica è arrivato l'oro per Nina La Barba (Eso C), mentre per il bronzo per Carol Nanni e Lara Ferrero (Duo Eso C) e Lavinia Neri e Sofia Bazzocchi (Duo Eso B). Oro per Giovanni Marchi e Dharma Sirotti (Duo Misto Eso A), mentre bronzo per Dharma Sirotti, Beatrice Rossi e Linda Marzocchi (Trio Eso A) e Landi, Caroli, Grillandi, Florida, Russo, Sammati, Agati, Rossi (Squadra Eso A). Infine oro per Anna Turci (Special) e bronzo per Carlotta Neri (Juniores). La gioia e gli abbracci tra gli atleti piccoli e grandi hanno testimoniato l'intenso spirito di squadra e l'immenso orgoglio che hanno portato a questo momento, con piena soddisfazione da parte della società e delle allenatrici.