Nuoto, tante soddisfazioni per il Rari Nantes: Beatrice Muccioli fa il bottino pieno ai regionali Esordienti A

Il 4, 5 e 6 luglio si sono disputate a Ravenna le finali regionali per la categoria Esordienti A. Rari Nantes Romagna è stata presente con ben 16 giovani atleti, che hanno gareggiato senza risparmiarsi, ottenendo notevoli miglioramenti personali in ogni gara. In particolare Beatrice Muccioli si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale nei 200 Dorso e nei 400 Misti e il terzo posto nei 200 Farfalla; ottima performance anche quella di Anna Firinu, che ha conquistato la medaglia d'oro negli 800 stile. Hanno nuotato bene anche tutti gli altri ragazzi, molti dei quali appartenenti solo al primo anno della categoria esordienti A: le loro gare sono state entusiasmanti e i loro miglioramenti apprezzabili, considerando anche il fatto che si è gareggiato in vasca lunga. Questi i loro nomi: Alexia Miron , Beatrice Castagnoli, Mia Ricci, Martina Persichella, Chiara Zattini, Lucian Mario Ilie, Daniele Esposti, Alessandro Renzi, Carlo Cordara, Paolo Camisa, Lorenzo Moffa, Elia D'Angella e Tommaso Benedettini. La società, con gli allenatori si dichiarano "orgogliosi del loro impegno e della loro dedizione e sperano in un futuro di successi per loro".

Anche i mesi di fine stagione, maggio e giugno, sono stati ricchi di soddisfazioni per gli atleti di Rari Nantes Romagna, che sono stati impegnati in diverse manifestazioni di rilievo nazionale: sempre a Ravenna si è disputato il Trofeo Sauro Camprini, dove la squadra forlivese è giunta seconda in classifica assoluta; a Molinella invece la società ha partecipato al 10° Molinella-Meeting e al trofeo Nicoletti di Rccione, dove diversi suoi atleti sono arrivati in finale. Il risultato più prestigioso per Rari Nantes Romagna è stato però raggiunto il 10 giugno al Campionato Italiano Ragazzi – FIN: la squadra composta da Thomas Lazzarini (2009), Giovanni Samorì (2008), Diego Gatta(2008), Jury Bartolini(2008), Andrea Urbini (2008), Mattia Godoli (2007) e Luca Di Fabio(2007) ha ottenuto un punteggio tabellare così elevato da piazzarsi al 38° posto in Italia su oltre 200 squadre partecipanti.

Un risultato di rilievo, se si pensa che la maggior parte dei ragazzi partecipanti è al primo anno di categoria: ciascuno ha ottenuto il proprio personal best a dimostrazione del loro forte carattere e della condizione fisica eccellente. Nonostante la maggior parte delle principali gare si sia conclusa, gli impegni però non sono finiti per diversi atleti e si prospetta un estate di allenamenti in vista di alcuni appuntamenti importanti: le finali regionali a fine luglio e, la prima settimana di agosto, i campionati italiani giovanili a Roma.