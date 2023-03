Nuoto, tante gare e altrettanti successi per i nuotatori del Rari Nantes Romagna

Tante gare e altrettanti successi per i nuotatori del Rari Nantes Romagna domenica scorsa (19/03) a Riccione, Forlì e Imola. A Riccione si è disputata l’ultima giornata dei Campionati Regionali Fin: il Rari Nantes ha potuto vantare la vittoria di due suoi giovani atleti: Giovanni Samorì (2008) è campione regionale nei 100 farfalla con il tempo di 58"04, mentre Thomas Lazzarini (2009) ha messo tutti i riga nei 200 rana col tempo di 2'33"6; Samorì poi si è aggiudicato anche un argento nei 200 farfalla con il tempo di 2'09”2.

A Riccione sono andati a podio anche Riccardo Ravaioli (2006) e Diego Gatta (2008); il primo si è preso due argenti nello stile farfalla, migliorando nettamente i suoi tempi sia nei 100 metri, nuotati in 57"1, che nei 200, con il tempo di 2'07"2; Diego ha conquistato invece il bronzo nei 200 farfalla, col tempo di 2’16”6.

Tantissimi poi i migliori tempi personali raggiunti dai ragazzi e buone performance anche nelle staffette dove i ragazzi si sono grandemente superati rispetto alle loro precedenti performance. Delle oltre 60 società partecipanti ai campionati, Rari Nantes Romagna ha guadagnato il 15esimo posto: segno dell’eclettismo agonistico dei suoi atleti, capaci di buone prestazioni in molte discipline.

A Forlì invece si è disputata la “Combinata degli stili – Uisp” per le categorie Esordienti, dove la classifica finale dipendeva dalla somma dei tempi ottenuti nei 4 stili di gara effettuati in due prove; qui si sono distinti i seguenti atleti: prima Adele Gallani e seconda Adele Cimatti per gli Es B1 Femmine; prima Sofia Camillini per gli Es B2 Femm; prima Beatrice Castagnoli e seconda Alexia Miron per gli Es A1 Femmine; prima Mia Ricci per gli Es A2 Femmine; primo Mario Ilie Lucian e secondo Daniele Esposti per gli Es A1 Maschi; primo Alessandro Renzi e secondo Carlo Cordara per gli Es A2 Maschi.

Infine a Imola, sempre domenica scorsa, si è disputata la 3° prova del Campionato Libertas Propaganda, dove hanno gareggiato i piccoli Esordienti C e B (dagli anni 2014 per i maschi e dal 2015 per le femmine); qui, per Rari Nantes Romagna, hanno spiccato Linda Cimatti (2015) e Nicolò Sabatini (2013): Linda si è classificata prima nei 25 rana e seconda nei 25 dorso, mentre Nicolò ha conquistato il podio nei 50 rana per la categoria B2.

Podio poi interamente di Rari Nantes quello dei 50 dorso Cat. B2 (anno dal 2012), conquistato da Nicolò Del Vecchio, Filippo Canelli e Alessandro Morigi. Così anche nei 50 rana hanno vinto gli stessi giovani atleti, ma nel diverso ordine: Del Vecchio, Morigi e Canelli. Ottimi risultati infine anche nelle staffette degli Esordienti B femmine (qui si sono distinte Ilari Brandi, Isabella Ibba, Ilaria Baldassarri e Rachele Vespignani) e maschile (con Del Vecchio, Canelli, Morigi e Sabatini).

Nella foto i piccoli in gara a Imola

Nella foto gli atleti della combinata