Nuova impresa da 2400 chilometri del dentista Giampiero Monti: superata la sfida della TransAtlanticWay

Si chiama "TransAtlanticWay" l'ultima sfida in sella del dentista forlivese Giampiero Monti. Un viaggio di 2400 chilometri in Irlanda, con 24000 metri di dislivello. Al via, l'8 giugno, erano 80 i concorrenti, con Monti, 65 anni, unico Italiano presente nella categoria individuale (ha partecipato anche una coppia di italiani nella categoria tandem, che per problemi tecnici è comunque riuscita a terminare il corto). Monti lo scorso anno aveva completato la competizione Bike Nonstop Us 2022, ventotto giorni in sella alla sua compagna di viaggio, una gravel Cannondale Topstone Carbon, da Portland, in Oregon, a Washington Dc, per un totale di 5600 chilometri.

Quest'anno ha scelto di gareggiare alla "TransAtlantcWay", optando per il percorso lungo di 2.400 chilometri. La gara è partita da Derry, in Irlanda del nord, per terminare a Cork, nel sud, sviluppandosi lungo tutta la costa occidentale seguendo le varie insenature e fiordi. "Ho incontrato paesaggi da favola - racconta Monti -, con il caldo che si alternava al freddo. Ma sapevo che avrei trovato condizioni atmosferiche variabili, portandomi un abbigliamento tecnico vario". Pur cercando di limare il più possibile il peso della bici, una Trek Domane, è arrivato a 16.5 chili, non sono mancate le difficoltà nel completare le salite. "Non tanto per la lunghezza, quanto per le percentuali, tutte in doppia cifra". La gara andava conclusa entro un massimo di 10 giorni.

Lungo il percorso in 15 hanno alzato bandiera bianca, mentre altri hanno optato cammin facendo per il percorso corto. Monti ha completato la prova nella top 20. "I problemi in queste lunghe distanze sono tanti - chiarisce -, ma principalmente il procurarsi il cibo e prenotare b&b o hotel durante il tragitto". Tra le difficoltà incontrate, inoltre, la mancanza di un collegamento internet col proprio operatore telefonico. "Per telefonare le strutture per le prenotazioni utilizzavo il wi-fi dei vari bar o ristoranti incontrati sul tragitto".Per due notti Monti ha dormito per strada non trovando alloggi. Ma alla fine il dentista forlivese è riuscito a portare a termine questa ennesima sfida dentro i 9 giorni previsti. Con grande soddisfazione e festeggiamenti all'arrivo sotto un forte acquazzone.