Nuova iniziativa del Forlì Nuoto: nasce l’accademia dei giovani talenti

La stagione 2022/23 è alle porte e dopo un anno ricco di risultati per il Forlì Nuoto si riparte con un nuovo progetto per giovanissimi dai 6 ai 10 anni. Il culmine della stagione scorsa è stato proprio il mese di luglio in cui il Forlì Nuoto ha portato ben 3 atleti ai Campionati Italiani Estivi Giovanili svolti al Centro Federale di Pietralata a Roma. Sono stati protagonisti: Vittoria Marcacci (50-100-200 farfalla Cadetti) già vincitrice a luglio del suo primo titolo regionale proprio sui 100 Farfalla, Elia Ragazzi autore di una storica tripletta nel medesimo Campionato Regionale (con titolo sui 200-400-800mt stile libero Juniores) e Alessandro Massi (nei 50 Stile Libero cat. Cadetti) per la prima volta qualificato ad un Campionato Italiano.

I tre giovani porta colori del Forlì Nuoto rispettivamente di 18, 17 e 20 anni, allenati da Andrea e Massimiliano Resch rappresentano, insieme a Beatrice Siboni 26 anni (finalista Italiana Assoluta dei 50 Dorso) sono gli atleti che più si sono distinti nella passata stagione raggiungendo i più alti risultati. Oggi in casa Forlì Nuoto si punta a un ulteriore ringiovanimento accogliendo un nuovo percorso per giovanissimi (dai 6 ai 10 anni) che si affacciano a questo sport.

Si chiama “Youth Talent Academy” il primo percorso di avviamento all'agonismo sul territorio che coniuga l’insegnamento del nuoto alle risorse di prima classe messe a disposizione dal settore agonistica del Forlì Nuoto. Formula che fino ad oggi era una peculiarità solo degli atleti élite che partecipano agli eventi Nazionali e oggi diventa accessibile anche ai più piccoli, permettendo una didattica di prim’ordine e un più rapido avvicinamento al percorso ottimale da intraprendere per l'accesso a questo entusiasmante sport.

Questo articolato sistema parte naturalmente dall’acqua, con l’insegnamento avanzato dei 4 stili a cui viene affiancata progressivamente la preparazione a secco, insieme ad un completo staff tecnico che comprende uno screening funzionale e posturale periodico per controllare le fasi di crescita; il tutto coordinato dalla Fisioterapista specializzata in posturologia Elisa Scaioli, già in passato punto di riferimento per atleti di primo piano del panorama italiano, come il primatista italiano dei 200 stile libero Filippo Megli. Il servizio è completato dalla consulenza esclusiva dell’esperto in biomeccanica e scienza dello sport ing. Alessandro Resch, direttore tecnico del club e autore del libro specializzato di settore "Swimbox: l'arte e la meccanica dello stile libero".

Questo permette alla famiglia di essere serena e avere fin da questa tenera età il supporto di un professionista per rispondere e guidare i genitori verso le numerose e difficili scelte da intraprendere durante il cammino sportivo. Un altro fiore all'occhiello del Forlì Nuoto, come prosegue Giada Valentini, presidente e Responsabile dell’attività giovanile, "è la diretta collaborazione con la palestra Aspire Custom Fitness, che permette di orientare la preparazione al nuoto, per tutti i giovani, i giovanissimi e anche i meno giovani, prendendo spunto proprio dal mondo americano in cui l'attività funzionale a corpo libero "dryland" ha un ruolo centrale verso i bisogni del nuoto".