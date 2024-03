Old Time Show, il nuovo format conquista anche i giovani. Già svelate le date del 2025

I padiglioni della Fiera di Forlì hanno ospitato nel weekend la diciannovesima edizione dell'Old Time Show di Forlì, la kermesse dedicata alle auto e moto che hanno fatto la storia e che si è conclusa con un bilancio roseo grazie alla formula organizzativa proposta da Romagna Fiere. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare il nuovo format realizzato all’insegna del sapiente mix tra motori, musica e sport che ha catturato anche una nuova platea di giovani, confermando l’Emilia Romagna come terra di motori dall’irresistibile appeal. Un roseo risultato confermato grazie al fondamentale contributo dei nostri partners, composto da esperti del settore, che ha portato competenza e passione alla due giorni forlivese.

La Mostra scambio è stata organizzata da Romagna Fiere, con la collaborazione e il patrocinio di Asi e dei club federati Crame e il Velocifero. La mostra scambio quest’anno ha superato i 20mila metri quadrati di spazi occupati, con un incremento notevole di espositori e una crescita considerevole di visitatori che non si sono fatti scoraggiare dalle condizioni climatiche poco favorevoli. Una fiera, secondo gli espositori, organizzata con tenacia e professionalità, che è stata capace negli anni di aggiornarsi e rinnovarsi per seguire i trend e le aspettative di un pubblico sempre più vario. Il bello di Old Time Show mostra scambio auto e moto d’epoca è la varietà di esemplari in mostra: qui si trova di tutto, esposto in modo ben studiato per creare abbinamenti indovinati; auto da corsa accanto alle classiche, le youngtimer accanto alle veterane e le contemporanee all’insegna dell’evoluzione elettrica, per una fiera reattiva che ha saputo anticipare i gusti di una nuova generazione di appassionati. Enorme successo a livello commerciale, con centinaia di esemplari venduti, al di sopra di ogni previsione di operatori e professionisti del settore.

Un evento sempre più intenso e partecipato anche sui social, soprattutto su Instagram, dove il pubblico in questi giorni ha espresso il proprio apprezzamento con migliaia di foto, video e commenti per condividere il modello preferito e l’emozione di esserci. Tanti i professionisti nei giorni di sabato e di domenica e notevoli gli affari conclusi; tra i personaggi illustri che hanno visitato la due giorni forlivese segnaliamo Tonino Lamborghini primo figlio del leggendario Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota azienda automobilistica e Alberto Scura Presidente di Asi Automotoclub Storico Italiano.

Oltre ai collezionisti, a Old Time Show entrano in fiera i più giovani, chi si avvicinano a questo mondo e persino le famiglie coi bambini. È un successo che va oltre la vendita di esemplari prestigiosi. Il nostro interesse è anche quello di portare avanti una tradizione e una cultura, di trasmettere il valore del bello, dello storico. Questo appuntamento permette a tutti di entrare in contatto con vere e proprie opere d'arte, toccando con mano la realtà. I giovani sono stati attirati dalla nuova sezione dedicata al “Mondo Custom” dove l’atmosfera anni 50 ha invaso i padiglioni fieristici con un’ampia parte espositiva dedicata a moto e auto customizzate americane d’epoca e ai professionisti della personalizzazione, dai raduni e dalle esposizioni dei mezzi tuning e stance e dagli eventi adrenalinici proposti da Roberto Poggiali di Quad Evolution e da Marco Giony con l’esilerante spettacolo Stuntman Show che ha visto protagoniste le macchine della Scuola di Polizia di Mirabilandia. Parallelamente alla mostra scambio di auto, moto e ricambi d’epoca, hanno suscitato particolare interesse le mostre tematiche organizzate per questa diciannovesima edizione.

Aspettando ASI MotoShow 2024: storie di miti a due ruote"

L'Automotoclub Storico Italiano non manca all'appuntamento con la tradizionale mostra-scambio romagnola, per la quale ha. proposto la mostra evento intitolata "Aspettando ASI MotoShow 2024: storie di miti a due ruote", per presentare in anteprima la 21^ edizione del grande evento ASI dedicato alla storia della moto e del motociclismo (in programma dal 3 al 5 maggio a Varano de' Melegari) e all'ingresso della rassegna forlivese sono stati esposti gli esemplari più significativi di ogni epoca e categoria: dai ciclomotori alle regine del motomondiale, dai popolari scooter alle rare "centenarie", dalle icone del made in Italy alle rivoluzionarie giapponesi. Una passerella imperdibile per gli appassionati e per i giovani che si avvicinano al mondo "vintage".

“Le sportive Youngtimer: le icone del domani”

Preistoria, storia antica, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea. Similmente accade anche nel mondo della auto e delle moto storiche. Se pensassimo al mondo inteso come sola preistoria e pensassimo ad ogni altra epoca successiva come fosse senza alcun valore, allora saremmo in errore. Si susseguono le generazioni e certezze quasi inattaccabili, col passare degli anni, vengono smentite da invenzioni, innovazioni e nuove mode. Tutto cambia e sento dire che il mondo del collezionismo finirà. Il collezionismo non finirà come qualcuno crede e dice ma certamente cambierà perché cambiano gli interessi col passare degli anni. Il collezionismo non finirà poiché la passione non cambia mai e resta per sempre. La mostra sarà curata da “Il Crame Aps” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola.

“I Giovani nell’ Epoca: Dal Ciclomotore, alla Vespa, fino alla Pista”

L'esposizione tematica, come consuetudine è stata curata dalla Sport Club il Velocifero di Rimini, affiliato ASI dal 1977; la mostra vuole trasportare “visivamente” il visitatore su una strada immaginaria che parte tortuosa e difficile fino ad arrivare comoda ed agevole, dove su di essa rombano i “motori” i quali, senza fermarsi, con piacevole trasformismo decennale cambiano “pelle”. Sarete trasportati nella metamorfosi motoristica, tecnologica e estetica, di mezzi che caratterizzato il loro periodo, segnando un’epoca e hanno lasciato una “sgommata” indelebile nella storia. Già svelate le date della ventesima edizione di “Old Time Show”, che si terrà l'1 e il 2 marzo 2025.