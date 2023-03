Oltre mille studenti di corsa al Parco Urbano: la "Benedetto Croce" vince la 22esima Corritalia

Correre e camminare all’aria aperta, stando insieme e vivendo tutta la bellezza di uno dei polmoni verdi della città: anche quest’anno è stato raggiunto l’obiettivo di Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata da Aics Associazione italiana Cultura Sport e ospitata questa mattina al Parco Urbano di Forlì. Sono stati oltre 1.300 i partecipanti, provenienti da 4 differenti istituti secondari di primo grado della città, che per l’intera mattinata hanno preso parte, divisi per classi, a gare podistiche non competitive e quindi alla tradizionale camminata veloce che ha visto i ragazzi a fianco di genitori ed insegnanti.

In palio, oltre alle medaglie celebrative per i primi tre classificati di ogni gara, c’erano come di consueto per le scuole buoni spesa per l’acquisto di materiale sportivo: ad aggiudicarseli sono stati, in ordine per numero di alunni ed accompagnatori partecipanti, l’Istituto Comprensivo numero 6 “Benedetto Croce” con 428 partecipanti alla manifestazione (si è aggiudicata un buono del valore di 300 Euro); l’Istituto Comprensivo numero 2 “Palmezzano” (che ha ricevuto un buono da 200 Euro); l’Istituto Comprensivo numero 7 “Pietro Zangheri” e l’Istituto Comprensivo numero 1 “Caterina Sforza” (che hanno ricevuto buoni da 100 Euro cadauna).

I premi sono stati consegnati da Paola Casara, assessora ai Servizi educativi e Politiche giovanili del Comune di Forlì; Catia Gambadori, presidente Aics Forlì-Cesena; Viviana Neri, presidente Aics Emilia-Romagna; Bruno Molea, presidente nazionale Aics, e Marcello Rosetti, presidente “Il Parco” soc. consortile. Aics Forlì-Cesena conta oltre 160 società affiliate e 14mila soci, con un Comitato provinciale che da più di 50 anni promuove attività sportive, educative e sociali, con un’attenzione particolare al mondo della scuola. In ambito nazionale, AiCS è uno dei primi enti di promozione di attività dilettantistica sportiva nel Paese per importanza ed impegno (anche in ambito culturale, sociale, turistico ed ambientale) con oltre un milione di associati, più di 10mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese.