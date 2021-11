Open di Gym Boxe: il forlivese Andrea Costantini conquista la medaglia d’argento

Il Forlivese Andrea Costantini medaglia d’argento al Torneo Open d’Italia di Gym Boxe 2021 che si è disputato lo scorso weekend al Pala Santoro di Roma. Classe 1991, Costantini è atleta agonista Gym Boxe dell’Edera Boxe Forlì, Categoria Senior -91 chilogrammi. "Costantini si è unito a noi per la prima volta, nella vecchia palestra in Viale Della Stazione, con molta umiltà e solo per rimettersi in forma - ricorda il tecnico dell’Edera Boxe, Nino Fiumana -. In poco tempo ha invece trovato uno stimolo nuovo nel mettersi a confronto con giovani e meno giovani nella disciplina della Gym Boxe. Il suo sogno è quello di debuttare anche nella Boxe AOB. Tecnicamente Andrea è abbastanza lineare e pulito, piacevole da guardare e con un bel diretto sinistro rapido e continuo". Diversi i corsi che l'Edera Boxe mette a disposizione: Gym Boxe (contatto controllato) dai 13 ai 65 anni, Boxe A.O.B. (contatto pieno) dai 13 ai 40 anni e Pre pugilistica (preparazione atletica) dai 12 ai 65 anni. Per ulteriori informazioni è possibile mettersi in contatto con l'associazione Edera Boxe Forlì in Via P. Zangheri, 6 (Zona Ronco).