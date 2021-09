Dal 23 al 31 agosto 195 equipaggi da tutto il mondo si sono sfidati nelle acque antistanti il porto di Valecia in Spagna per la conquista del mondiale 29er 2021. Ottimo risultato per i velisti forlivesi Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri, all'esordio nel mondiale che hanno chiuso al 67° posto in classifica generale. Un mondiale, quello dei nostri atleti, caratterizzato da risultati altalenanti, nelle singole regate, espressione del talento, ma anche della relativa inesperienza in competizioni di così alto livello. L'impegno costante in una stagione di durissimi allenamenti, ostacolati dalle difficoltà legate alla pandemia, ha comunque permesso un risultato importante. Completano il quadro della trasferta spagnola i piazzamenti degli altri equipaggi della comitiva romagnola, Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni, 60esimi e Greta Marzocchi e Giada Babini 122esime. La stagione agonistica non è ancora finita: neanche una settimana e si terranno dall'8/9 al 11/9 i campionati italiani di classe a Dervio, sul lago di Como, ed a fine ottobre il Campionato Europeo, ad Arco, sul lago di Garda.