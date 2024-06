Meldola Padel Tour, il master finale del doppio misto incorona la coppia Rubertelli - Di Lorenzo

Grande serata di sport al Circolo tennis e padel di Meldola dove mercoledì si è tenuto il master finale del "Meldola Padel Tour" di doppio misto. Un torneo dove si sono sfidate le 8 migliori coppie al termine delle quattro tappe singole che si erano svolte in primavera. Il torneo, con main sponsor "7Grammi Caffè", ha visto due gironi da quattro squadre con la formula del round robin, poi turni a eliminazione diretta. In palio per la coppia vincitrice due costose racchette da padel. Durante la serata, stand gastronomico con piadina e salsiccia e hotdog.

Nella prima semifinale Rebecca Rubertelli e Francesco Di Lorenzo hanno battuto 6-2 Sara Bevilacqua e Gianmaria Corbelli. Match lungo ed equilibrato nella seconda semifinale, dove la padrona di casa Federica Ture e Roberto Corvini hanno avuto la meglio sulla coppia formata da Daniela Ruscelli e Mattia Mazzocoli (6-3). E' un break all'ottavo game a decidere invece la finalissima, che ha visto Rubertelli-Di Lorenzo trionfare su Ture-Corvini con il punteggio di 6-3.