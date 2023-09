Padel, Coppa Italia Tpra: le ragazze del 'Campo Centrale' trionfano a Bologna e guadagnano il pass per la finale nazionale

Le ragazze del Campo Centrale salgono sul gradino più alto del podio della Coppa Italia di padel Tpra dell'Emilia-Romagna. Dopo aver dominato in lungo e in largo il girone romagnolo, le padeliste forlimpopolesi hanno vinto anche la fase Gold regionale, con squadre provenienti da tutta l'Emilia-Romagna e che si sfidavano per guadagnare il pass per la fase finale nazionale di Terni, che si svolgerà a fine settembre.

Due erano le squadre del Campo Centrale di Forlimpopoli che, nella giornata di domenica 3 settembre, si sono presentate a Bologna. Le 'Ladies' tra le favorite del torneo, si sono fermate in semifinale, sconfitte da Reggio Emilia. Le 'Girls' hanno vendicato le proprie compagne sconfiggendo in finale proprio le reggiane e portando a casa l'ambita vittoria.

Parte in salita la finale, con la coppia Zavalloni-Ture sconfitta due set a zero, per il momentaneo 1-0 per le reggiane. Nel secondo match la coppia Salvotti-Visani ha riportato in parità la partita vincendo due set a zero e portando tutto alla 'bella'. Il terzo e decisivo incontro è stato dominato da Visani-Ture e terminato con il punteggio di 6/2, per il meritato trionfo delle ragazze del Centrale.

Questa la formazione delle "Campo Centrale Girls": Sandra Zavalloni (capitano), Federica Ture, Veronica Visani, Alessandra Salvotti, Antonella De Ronzo, Ilaria Piretti e Samanta Savorani.