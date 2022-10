E' padel-mania, inaugurato il secondo campo a Forlimpopoli: e si può anche grigliare con gli amici

La padel-mania non si ferma, nemmeno a Forlimpopoli. E risponde al nome di "Campo Centrale". E' stato infatti inaugurato nella giornata di domenica il secondo campo da padel nella cittadina artusiana, sempre nella struttura al coperto di via Maestri del Lavoro, 55. Un impianto, quello di Forlimpopoli, aperto ormai da 13 anni e che conta al momento tre campi da beach tennis, beach volley e foot volley e, appunto, due campi da padel.

"Siamo molto contente dell'arrivo del secondo campo panoramico - hanno dichiarato le proprietarie Simona Bonadonna (tra l'altro capitano della Nazionale Italiana di Beach Tennis), Eva D'Elia e Veronica Visani - perché riusciamo ad offrire ai nostri associati, dal principiante all'agonista, la possibilità di scegliere sempre più discipline sportive. Al Campo Centrale si possono praticare tutti gli sport su sabbia come beach tennis, beach volley e foot volley, ma anche il padel che senza dubbio è lo sport del momento"

"Da noi - proseguono - c'è anche la possibilità di svolgere attività motorie propedeutiche ai vari sport. La nostra scuola è certificata ed i nostri corsi sono tenuti da istruttori riconosciuti e qualificati dalla Fit, la Federazione Italiana Tennis". Per prenotare i campi si può utilizzare la piattaforma Playtomic.

Ma non è tutto: lo sport non è solo divertimento ma anche inclusione, condivisione e amicizia. E l'Asd Campo Centrale incarna perfettamente questo spirito: con l'iniziativa "Dal padel alla brace" gli associati avranno anche la possibilità di sfruttare gratuitamente il barbeque esterno alla struttura per organizzare una grigliata (costi di carbonella, carne ecc. a carico degli associati) dopo la partita.