Padel, doppio misto Tpra: il Campo Centrale di Forlimpopoli si laurea Campione d'Italia

Un altro successo per i ragazzi e le ragazze del Campo Centrale di Forlimpopoli. La squadra di doppio misto di padel si è infatti laureata campione d'Italia al termine della fase finale del campionato Tpra che si è svolta al centro Red Padel di Roma nel weekend del 6-7 aprile. La squadra, formata dal capitano Simona Bonadonna, Alessandra Salvotti, Eva d'Elia, Veronica Visani, Asia Bravaccini, Ciprian Balan, Francesco Di Lorenzo, Marco Bratti e Matteo Ravaioli, ha trionfato in finale contro Oristano. Dopo aver battuto Pisa ai quarti di finale (2-1) e Palermo in semifinale (2-0), la squadra artusiana si è imposta per 2-1 nella finalissima contro il team sardo: sugli scudi Asia Bravaccini che ha portato a casa entrambi i match in cui è entrata in campo. Il primo punto (6-3 6-4) in coppia con Di Lorenzo e poi nella 'bella' 6-3 6-3 insieme a Ciprian Balan. Momentaneo punto dell'1-1 dei sardi in un match tiratissimo terminato al long tie-break contro Bonadonna-Balan (3-6 6-3 10-8). La coppa Tpra di padel vola in Romagna.