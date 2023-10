Palestra messa ko dall'alluvione, ma la Polisportiva Cava non si è mai fermata. Ai nastri di partenza la nuova stagione

La stagione sportiva della Polisportiva Cava Ginnastica è ripartita: si è andata a chiudere un’estate che ha visto la società protagonista, visti i numeri registrati dal centro estivo “Un Tuffo nello Sport” organizzato presso i quartieri Cava e Ronco, ed ora la Pol Cava è pronta a rientrare nelle palestre di Forlì e dintorni. Infatti l’associazione sportiva, presente sul territorio forlivese dal 1988, propone corsi di ginnastica per tutte le età e per tutti i gusti: a partire dai corsi di baby gioco-ginnastica pensati per i più piccoli dai 3 ai 5 anni, fino ad arrivare ai corsi di ginnastica ritmica e ginnastica artistica, senza dimenticarsi dei più grandi.

L’offerta formativa prevede infatti anche corsi dedicati agli adulti, che si svolgono presso la palestra della scuola Livio Tempesta alla Cava in orario serale. Non è finita qua: fino a dicembre 2023 è attivo GinnasTeen, progetto rivolto alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni con il contributo della Regione Emilia-Romagna: in pratica consiste nella partecipazione dei nuovissimi iscritti ai corsi medie e superiori, sia per la ginnastica artistica che per la ginnastica ritmica, completamente gratuita fino a dicembre 2023. È possibile fin da ora iscriversi ad uno dei corsi inclusi nel progetto: per la ginnastica artistica i corsi medie e superiori si svolgono nella palestra di Via Grigioni 5, mentre per la ginnastica ritmica presso la palestra della scuola Livio Tempesta in Via Tevere (quartiere Cava) e a Predappio presso la palestra delle scuole elementari.

Proprio a Predappio, inoltre, sta per prendere il via il corso “Artiritmica”: un corso monosettimanale di ginnastica ritmica e monosettimanale di ginnastica artistica pensato per permettere di sperimentare alle bambine delle elementari entrambi questi meravigliosi sport. Si tratta di un’iniziativa che vuole venire incontro alle esigenze degli associati della società sportiva. Per avere maggiori dettagli è possibile visitare il sito web www.cavaginnastica.it o inviare una mail a info@cavaginnastica.it. Bisogna infine sottolineare il grande lavoro messo in campo dalla Polisportiva Cava Ginnastica per far fronte alla chiusura dell’impianto di via Isonzo dove si allenavano i gruppi agonistici, travolto dall’alluvione dello scorso maggio e tuttora fuori uso. Le ginnaste agoniste, sia della ginnastica ritmica che della ginnastica artistica, hanno quindi ricominciato ad allenarsi già da inizio settembre in varie palestre comunali della città e la società sta cercando ogni soluzione possibile per permettere alle ragazze di continuare ad allenarsi con serenità.