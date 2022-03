Pallanuoto, altra grande vittoria per i Master della Waterpolo Forlì

Altra grande vittoria mercoledì per i Master della Waterpolo Forlì, squadra di pallanuoto della Rari Nantes Romagna per i campionati Uisp. I forlivesi si sono imposti in trasferta sul Cesenatico in un match a senso unico, finoto 13 a 6 per i mercuriali. È la terza partita consecutiva che la Waterpolo Forlì vince in campionato: ora guida la classifica con 9 punti a proprio favore. Il prossimo appuntamento di campionato sarà mercoledì prossimo a Savignano, contro la squadra locale.

La partita

Nel primo tempo il Forlì deve prendere confidenza col campo di gioco e riesce a mettere a segno soltanto un goal (1 a 0 alla fine del primo quarto). Nella seconda frazione di gioco invece, il Forlì inizia a prendere le distanze dalla squadra avversaria, assestando tre ulteriori goal, mentre il Cesenatico reagisce timidamente con una sola rete a proprio favore (4 a 1 alla fine del secondo parziale).

Ma è nel terzo tempo che dilaga la superiorità della Waterpolo Forlì, che assesta ben 5 reti, portando il punteggio sul 9 a 1, prima dell’inizio del quarto ed ultimo tempo, dove il Forlì va ancora a segno con 4 goal, lasciando però più spazio di gioco agli avversari, che reagiscono con 5 reti, comunque insufficienti a ribaltare il match. Marcatori: Mazzoli (6), Brancher (2), Forti (2), Savorelli (2), Miti (1), Pazzi (1);