Pallanuoto giovanile, importante vittoria per l'Under 14: si attende la seconda fase

Importante vittoria sabato scorso col punteggio di 14 a 3, in casa a Forlì della squadra di pallanuoto della categoria Ragazzi (U14) della Rari Nantes Romagna, contro la formazione femminile della Rari Nantes Bologna. I giovani pallanuotisti romagnoli hanno dominato la partita esprimendo progressivamente le proprie risorse tecnico-atletiche durante tutta la durata del match.

Sono i forlivesi ad aprire le marcature con un goal del centro-boa Marcello Cicerone; le ragazze non si lasciano però abbattere e continuano il gioco con decisione ed agonismo e, alla fine del primo tempo, i romagnoli prevalgono solo di un goal sulle avversarie: finisce 3 a 2. Nel secondo tempo i ragazzi del Forlì riescono a mettere a segno altri due goal: 5 a 2 alla fine del secondo quarto. Nel terzo periodo dilaga la superiorità della squadra locale, che va a segno con ben altri quattro goal, mentre le bolognesi riescono comunque a farne un altro: finisce 9 a 3. Nell’ultimo quarto non calano le performance atletiche dei ragazzi del Forlì, che vanno ancora quattro volte a rete, chiudendo il match col punteggio di 14 a 3. Marcatori RNR: Cicerone (2), De Rossi F. (1), Gatta T. (1), Gorini (1), Graziani (3), Menna (1), Olivi (4), Salvadori (1). Marcatori RNB-f: Genasi (3).

È stata una partita densa e combattuta, seguita da un numeroso e caloroso pubblico, non solo di genitori, ma anche di amici dei ragazzi in campo e di atleti più grandi della stessa Rari Nantes Romagna. Nonostante la consistente differenza reti, non è stata una partita facile per i giovani forlivesi, che spesso hanno dovuto contenere il forte agonismo delle ragazze. Si conclude con questo match, per Rari Nantes Romagna, la prima fase del Campionato Fin Ragazzi (U14), con due partite vinte e una persa, e si attende il completamento di un’ultima partita tra due altre squadre del girone per definire la classifica parziale e di conseguenza decidere i match della seconda fase.