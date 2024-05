Pallanuoto giovanile, vittoria di misura dell'Under 17 della Waterpolo Forlì. Ko l'Under 15

Vittoria di misura, di 9 a 7, della formazione Under 17 della Waterpolo Forlì su Valmar Novafeltria, che si è disputata nella piscina comunale di Forlì. Dopo un primo tempo conclusosi in parità (3 a 3), emerge la superiorità dei padroni di casa, che chiudono il secondo periodo in vantaggio di una rete (5 a 4); nel terzo quarto i locali aumentano il distacco dagli avversari di due goal (7 a 5), che manterranno poi fino alla fine del match (9 a 7). Un duello riconquistato in casa dai forlivesi che, nella fase di andata del campionato avevano perso di un goal a Novafeltria (8 a 7 il risultato finale dell’andata); quest’ultima è stata, per ora, l’unica sconfitta in campionato per la brillante formazione under 17 della Pallanuoto Forlì, che si trova a capeggiare la classifica con soltanto tre partite ancora da disputare. Non riesce invece ancora a primeggiare la formazione Under 15 della Waterpolo Forlì, che dopo un buon terzo posto in classifica generale nella prima fase del campionato, si lascia superare di tre reti, in casa, da NS Emilia di San Pietro in Casale (7 a 10 il risultato finale della partita), nello spareggio della seconda fase del campionato. Sabato prossimo la formazione Under 15 affronterà invece, sempre in casa, la Dream Sport Occhiobello, formazione tenace con cui i forlivesi hanno pareggiato durante la prima fase del campionato.