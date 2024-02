Pallanuoto, goleada della Waterpolo Forlì Under 15: 29 reti al Bondeno. Sconfitta per gli Under 14

Goleada della Waterpolo Forlì under 15, sabato scorso, nelle acque di casa contro la squadra del Bondeno, battuta 29 a 6. I forlivesi prendono subito le redini del match, andando in vantaggio e distaccando gli avversari col punteggio di 8 a 1 alla fine del primo quarto. Anche il secondo e il terzo periodo vedono la supremazia schiacciante del Forlì e finiscono rispettivamente 7 a 2 e 7 a 0. Nel quarto periodo i forlivesi cedono un po’ alla stanchezza e permettono agli avversari di segnare tre bei goal dalla distanza: il match finisce 29 a 6 tra gli applausi del numeroso pubblico intervenuto. Marcatori Forlì: Dall’Agata (3), Corso (3), Cortesi (5), Et-Taleb (2), Giunchedi (3), Gordini (1), Lombardi (4), Minotti (1), Nori (5), Orioli (2). Marcatori Bondeno: Gamberini (5) e Tavianini (1).

Perdono invece di poco (9 a 8), sempre in casa, gli under 14, contro la formazione del Riccione, domenica scorsa: una partita dominata quasi interamente dai forlivesi, che però cedono alla stanchezza durante il quarto tempo e, avendo pochi cambi disponibili (diversi ragazzi erano assenti per malattia), non riescono a mantenere il vantaggio e si lasciano ingenuamente superare nei minuti finali del match. Un peccato per questa giovane formazione emergente, che negli ultimi mesi ha manifestato una notevole crescita sia atletica che tecnica, ma che purtroppo ha dovuto fare i conti con alcune assenze significative ed alcune ingenuità durante il gioco. Marcatori Forlì: Gorini (2), Graziani (4), Olivi (2). Marcatori Riccione: Cevoli (2), Collini (1), Nini (1), Pellegrini (2) e Spadoni (3).