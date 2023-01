Pallanuoto, i Rari Nantes debuttano in serie C: l'emozione si fa sentire, vince l'esperta Tolentino

Sabato è partito il campionato di pallanuoto di serie C, che vede la presenza della neopromossa squadra forlivese Rari Nantes Romagna. Il primo match è stato giocato fuori casa dai romagnoli, contro la navigata formazione del Tolentino, che ha prevalso di 15 reti a 6 nella angusta piscina (vasca corta di 25 metri) di casa, dove la loro più massiccia condizione fisica ha giocato un ruolo determinante; i forlivesi sono infatti meno forti fisicamente, ma più preparati sul nuoto e forse saranno più avvantaggiati nella partita di ritorno in vasca lunga (33 metri).

Quella del Tolentino è una formazione rodata nel campionato di serie C e potrebbe essere tra le favorite per la promozione in B. Molti sono stati i tiri in porta degli attaccanti di Rari Nantes Romagna, anche da distanza ravvicinata, in buona parte però neutralizzati dal giovane portiere avversario, molto tecnico e reattivo. Delle 6 reti realizzate dai forlivesi, due sono state del mancino Barzanti, una di Sallioni, una di Ponti, un’altra di Manieri (questi tutti atleti molto giovani) e una di Sesena, veterano della pallanuoto. Mancava all’appello, per malattia, Patti Federico, già 40enne ma considerato da tutti uno dei migliori della squadra.

“I ragazzi hanno sicuramente accusato a livello emotivo il loro esordio nella nuova categoria - ha dichiarato mister Gennari - poi forse ci vorrà ancora qualche altra partita perché si prendano bene le misure contro le squadre marchigiane, abituate ad un arbitraggio molto più concessivo di quello emiliano-romagnolo e di conseguenza con un gioco molto più fisico”. La prossima gara di Rari Nantes Romagna sarà sabato prossimo, alle 18:45, contro la vicina Ravenna Pallanuoto, partita che sarà giocata presso la piscina olimpionica “Carmen Longo” di Bologna: un derby tutto romagnolo in una splendida cornice, teatro di numerose partite di serie A.