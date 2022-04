Pallanuoto, la Rari Nantes Romagna non si ferma: è in vetta a punteggio pieno

Sabato scorso la Rari Nantes Romagna ha vinto la sua terza partita consecutiva del campionato di promozione (serie D), chiudendo il girone di andata in testa alla classifica a pieno punteggio; sono infatti 4, in regione, le squadre partecipanti: Rari Nantes Romagna, Riccione, Sterlino PN e Penta Modena. La squadra della Rari Nantes Romagna appare, oltre che in gran forma, anche ben compaginata, ma soprattutto motivata a vincere il campionato e a passare di categoria: sarebbe un grande ed inedito evento per la città di Forlì, che non ha mai potuto vantare una significativa tradizione pallanuotistica.

Contro il Penta Modena i forlivesi hanno vinto 10 a 5. Il primo tempo del match finisce in pareggio: 2 a 2; ma dal secondo quarto emerge la superiorità dei forlivesi, che distaccano di due goal gli avversari: finisce 5 a 3. Nel terzo periodo continua a martellare l’offensiva della Rari Nantes Romagna, che incrementa di 3 ulteriori goal il proprio parziale: 8 a 3. Nel quarto tempo il Penta Modena reagisce con 2 goal a proprio favore, ma i forlivesi confermano la loro superiorità nel gioco con due ulteriori reti: la partita finisce 10 a 5. Uomo del match è stato sicuramente Luca Polezzo, che con 5 goal segnati ha trainato la squadra alla vittoria; ottima performance anche quella di Lorenzo Barzanti, che segna 3 goal col suo mancino deciso; infine Mazzoli Mirko e Monti Roberto segnano entrambi un goal a testa.

Promette bene anche tutto il settore giovanile della pallanuoto di Rari Nantes Romagna, presente sotto il nome di Waterpolo Forlì per i campionati Uisp. Infatti giovedì e venerdì l’Under 21-Uisp ha disputato due partite: una fuori casa contro il Codigoro, dove purtroppo ha perso di un goal (8 a 9 il punteggio finale) e una in casa contro il Savignano, dove invece ha trionfato 13 a 3. In quest’ultima partita sono stati inseriti 3 giovanissimi (nati tra il 2009 e il 2010) dell’Under13, Leonardo Lombardi, Leonardo Gennari ed Elia Corso (autore di 3 goal nel primo tempo) che hanno dato il loro significativo apporto ai più grandi, in parte assenti per le festività pasquali. Miglior marcatore è stato Oscar Cicognani, con 4 reti, a seguire Lorenzo Barzanti e il sopracitato Elia Corso, entrambi con 3 goal a testa, poi, con una rete a testa, Pazzi Federico, Conti Alessandro e, addirittura, il portiere Natalino Eugenio. È nell’ottica della società continuare a dare valore e positivo impulso al bacino dei più giovani, perché la possibile salita di categoria della prima squadra non rimanga un evento episodico nel tempo, ma si consolidi sempre più una realtà pallanuotistica vincente e promettente.