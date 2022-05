Pallanuoto Master, due vittorie in pochi giorni: il Waterpolo Forlì aggancia la capolista Novafeltria

Vittoria a Savignano per la squadra master della Waterpolo Forlì contro la formazione locale. Non era una partita scontata per la Waterpolo Forlì, ma la concentrazione in campo di tutta la squadra e l?ottima performance di alcuni giocatori, come Mirko Mazzoli (6 reti realizzate) e Luca Gennari (navigato marcatore del centro) hanno fatto prendere alla partita una piega nettamente a favore per il Forlì. I forlivesi si sono portati subito in vantaggio di 2 a 1 nella prima frazione di gioco; rimarcando poi la loro superiorità nel secondo tempo, chiudendolo per 5 a 2. Nel terzo tempo il Savignano ha reagito con un suo ultimo goal, mentre è proseguita l?offensiva forlivese, che ha raggiunto il parziale di 7 a 3. Nel quarto periodo sono calate le forze del Savignano, che si è lasciato affondare da tre ultime reti del Forlì: la partita si è conclusa così 10 a 3.

Sempre la prima squadra master della Waterpolo Forlì, ha riacciuffato la prima in classifica, Valmar Novafeltria, battendola in casa col punteggio di 12 a 10. È stato un match impegnativo, caratterizzato da un forte agonismo, in cui ci sono stati diversi errori di gioco da parte dei forlivesi, che però non hanno mancato di tenacia e di grinta, sempre tesi a giocarsi il tutto per tutto. Il primo tempo si è concluso 3 a 0 a favore dei forlivesi; nel secondo periodo il Novafeltria ha reagito con tre goal, ma il Forlì si è difeso con un?ulteriore rete. Nella terza frazione di gioco, entrambe le squadre hanno realizzato tre goal a testa: 7 a 6; infine nell?ultimo quarto la Waterpolo Forlì, realizzando 5 goal contro i 4 del Novafeltria, è prevalsa definitivamente col punteggio finale di 12 a 10. Le due squadre sono attualmente prime in classifica a pari merito. Tra non molti giorni uscirà il calendario aggiornato dei play-off, in cui le squadre del campionato romagnolo dovranno confrontarsi con quelle dell?Emilia.