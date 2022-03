Pallanuoto, prima di campionato per la serie D: il Rari Nantes batte Riccione

Grande vittoria, sabato sera, della Rari Nantes Romagna pallanuoto contro il Riccione, nella prima partita del campionato Fin della categoria Promozione (serie D). La squadra forlivese si è imposta sugli avversari per 7 reti a 3 in un match vivace e serrato, in cui sono emerse rilevanti caratteristiche di coesione e rapidità di gioco nella squadra forlivese.

Il Rari Nantes prevale sul Riccione già dal primo tempo, che si chiude infatti col punteggio di 2 a 1. Nel secondo quarto, che termina 3 a 2, si osserva invece un gioco pressoché equilibrato, dove entrambe le squadre vanno a segno con un goal. È nel terzo tempo invece che emerge la superiorità atletica e tecnica della squadra forlivese: Rari Nantes assesta le sue definitive 4 reti, mentre il Riccione risponde timidamente con un ultimo goal. Nel quarto periodo il punteggio rimane invariato e il match si conclude 7 a 3 per Rari Nantes Romagna. A segno Mazzoli (2), Polezzo (2), Barzanti (1), Cicognani (1), Morosi (1); Riccione: De Malde (2), Lazzari (1).

Sempre sabato sono stati sconfitti col risultato di 14 a 2 gli Under 18 a Bologna, contro la Rari Nantes Bologna, per mancanza di qualche giocatore fondamentale, ma anche soprattutto per la ancora poca esperienza in un campionato di livello federale. Domenica sono stati superati di poco (punteggio finale di 5 a 7) gli Under 17, in casa, dagli “Amici del Nuoto Romagna”, nel campionato Uisp. Nonostante le sconfitte, le squadre giovanili della pallanuoto di Rari Nantes Romagna, continuano a lavorare sodo in allenamento, ispirate dai successi della Prima Squadra di serie D e della Squadra Master, che questo mercoledì affronterà il Cesenatico nella terza partita del campionato Uisp.