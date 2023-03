Pallanuoto, Rari Nantes Romagna ko nella difficile trasferta di San Severino Marche

Partita difficile, persa 13 a 12, per gli atleti della Rari Nantes Romagna Pallanuoto, sabato scorso a San Severino Marche, contro la Blugallery Team. L’ostico campo di gara di San Severino ha messo in difficoltà i romagnoli, che hanno trovato una squadra agguerrita, alla ricerca di una vittoria per togliersi dalle ultime posizioni in classifica nel campionato di serie C.

Mentre nel primo tempo c’è stato equilibrio di gioco tra le formazioni, nel secondo tempo sono iniziate le difficoltà per Rari Nantes, che subisce diverse decisioni arbitrali discutibili, che hanno fatto agitare gli atleti in campo, con l’effetto di perdere il controllo e la lucidità nel gioco (un rigore a favore non realizzato e due rigori subiti, finalizzati dagli avversari): il secondo parziale risulta di 6 a 2 per Blugallery. Durante il terzo e quarto tempo, nonostante il nervosismo nel gioco, Rari Nantes riesce a recuperare a 2 minuti dalla fine portandosi sul punteggio di 10 a 10; ma nel finale il centroboa dei marchigiani sigla 3 goal che regalano alla squadra di casa la loro seconda vittoria in campionato.

"Sapevamo che la partita non sarebbe stata scontata e che il campo di gara e l'arbitraggio non sarebbero stati a nostro favore - esordisce mister Gennari -. La squadra avversaria era molto determinata a vincere e fin dall'inizio abbiamo percepito che mister Pontoni, della Blugallery, aveva ben preparato la squadra per l'incontro. Purtroppo le nostre percentuali di realizzazione su “uomo in più” sono ancora basse e dobbiamo lavorare ancora tanto per evitare queste oscillazioni di rendimento. Poi, essendo la nostra una squadra per la maggior parte costituita da giovani, dobbiamo imparare a gestire meglio le tensioni e l'ansia”. Il prossimo appuntamento per la squadra forlivese di Rari Nantes, sarà sabato contro Fermo Pallanuoto, presso la piscina olimpionica “Carmen Longo” di Bologna.