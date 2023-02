Pallanuoto serie C, per i Rari Nantes Romagna arriva la terza vittoria in campionato

Altra vittoria (la terza in 5 partite) di Rari Nantes Romagna nel campionato di pallanuoto di serie C, contro la marchigiana Pian del Bruscolo Pallanuoto, nella piscina “A. Facchini” di Pesaro, per 9 reti a 7. La squadra di casa cercava i primi tre punti con la neopromossa Rari Nantes, ma ha trovato un avversario non ingenuo, nonostante l’assenza di tre giocatori fondamentali, non disponibili per infortunio. La partita è rimasta in equilibrio per i primi due tempi (2 a 2 il parziale del primo tempo e 0 a 0 il secondo): i forlivesi non riescono inizialmente a prevalere soprattutto a causa delle scelte tattiche dell’allenatore dei marchigiani, Antonini, che fa addirittura triplicare la marcatura su Sesena, temuto centroboa di Rari Nantes, che poi comunque è stato autore di 3 goal durante il match. È nel terzo tempo invece che i forlivesi riescono a superare gli avversari, andando in vantaggio di 7 a 4; tale vantaggio ha poi permesso a Rari Nantes di gestire la partita fino alla fine, vincendola 9 a 7.

"Sapevamo che la squadra avversaria, nella propria piscina, sarebbe stata ostica e sapevamo anche che stava cercando i primi tre punti per togliersi dall’ultima posizione in campionato e quindi sarebbe stata dura, anche poi per l’assenza di tre nostri giocatori fondamentali, Patti, Musolesi e Manieri - le parole di mister Gennari -. Tale mancanza ha complicato notevolmente la gestione della squadra da parte mia, ma i ragazzi in campo sono riusciti a farsi valere e a portare a casa un buon risultato. In particolare va una nota di merito ai giovanissimi Previcini (portiere) e Barzanti (esterno) che hanno dimostrato di aver raggiunto la necessaria maturità per questo campionato. Vorrei esprimere i miei complimenti anche all’allenatore della squadra avversaria, Antonini, che negli ultimi mesi ha fatto crescere parecchio la competitività dei suoi; sicuramente i risultati in campo arriveranno anche per loro“.