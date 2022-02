Pallanuoto, un weekend di vittorie per il Waterpolo Forlì

Waterpolo Forlì, squadra di pallanuoto per i campionati Uisp della Rari Nantes Romagna, trionfa nel week-end sia con la squadra dei Master, che con i giovani dell’Under 17. Venerdì sera, nella piscina di Forlì, i Master hanno sconfitto il Cesenatico col punteggio di 16 a 5. I forlivesi hanno prevalso già dal primo tempo per 6 a 0; il secondo quarto si è concluso col punteggio di 9 a 1; la terza frazione si è chiusa sull'11 a 2. Nel quarto tempo il Cesenatico è andato a segno tre volte, mentre il Forlì ha gonfiato la rete per cinque volte. Buone le prestazioni di tutti i giocatori del Forlì; in particolare ottima la performance di Francesca Valli (classe 2002), unica donna della squadra, che si è imposta con 4 significative reti. Decisivi per il match i 4 goal di Mirko Mazzolie i 3 di Luca Gennari , esperti giocatori over 40. Importanti le singole reti di Massimiliano Iavarone, Enea Forti, Nicolò Miti e Riccardo Brancher. Spettacolare è stato ’ultimo goal della squadra, siglato dal capitano Roberto Savorelli, che si è alzato la palla dall’acqua con un tocco calibrato di piede, per poi schiacciarla a rete con la mano destra.

Il Mister Luca Polezzo si è detto "soddisfatto della performance", anche se ritiene si possa ancora migliorare. Dopo il successo dei Master, Waterpolo Forlì ha vinto anche domenica con la giovanile Under 17: battuta la Valmar Novafeltria 9 a 4 a Novafeltria. Nel primo tempo i forlivesi si sono lasciati superare per 2 reti a 0; poi la decisa reazione, prevalendo sugli avversari ad ogni successivo quarto di gioco: hanno chiuso 4 a 3 il secondo tempo, 7 a 4 il terzo, per poi affondare definitivamente la Valmar nel quarto periodo con altre 2 reti. Waterpolo Forlì, della società Rari Nantes Romagna, si propone come un ambito sportivo dilettantistico che raccoglie sia amatori che giocatori di esperienza, e che vuole anche fare da bacino preparatorio per i giovani che ambiscono giocare nei campionati agonistici federali (Fin).