Pallanuoto Under 15, campionato regionale Uisp: vittoria per i Rari Nantes contro Parma

I ragazzi dell'Under 15 della Pallanuoto del Rari Nantes hanno vinto sabato contro la Pol. Coop 1964 Parma, nel campionato regionale Uisp, col punteggio di 13-4. La formazione forlivese ha dimostrato superiorità fisica ed atletica rispetto a quella parmigiana, dando alla partita, subito dal primo tempo (che termina 3 a 0 per i forlivesi), una piega a proprio favore. Nel secondo tempo quasi raddoppia l’offensiva forlivese, mentre i parmigiani riescono a fare soltanto un goal: finisce 8 a 1. Nel terzo periodo i ragazzi del Forlì mettono a segno altri tre goal, ma ne subiscono due dagli avversari: termina 11 a 3. Il quarto tempo, nonostante il calo di energie, vede ancora la superiorità dei locali, che chiudono la partita 13 a 4.

Questa vittoria ha riportato entusiasmo tra gli U15 del Forlì, reduci da due precedenti sconfitte in campionato, una contro Unisport Carpi in casa (persa 4 a 10) e l’altra a Reggio Emilia contro Reggiana Nuoto (persa 20 a 13). La squadra ha raggiunto un buon livello nella difesa e nel pressing; deve però ancora recepire pienamente gli schemi di attacco, ottimizzando il gioco e sfruttando maggiormente le occasioni a proprio favore. Sabato prossimo, alle 19, la squadra si confronterà ancora in casa, presso la piscina comunale di Forlì, contro la formazione del Bondeno. Marcatori Waterpolo Forlì: Clematis Daniele (1), Corso Elia (3), Gorini Riccardo (1), Nori Samuel (7), Olivi Martin (1). Marcatori Pol. Coop 1964 Parma: Ferrari Giulio (1), Tosi Giacomo (3).