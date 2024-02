Pallanuoto Under 15, continua il trend positivo della Waterpolo Forlì: vittoria a Cesena

Continua il trend positivo della “Waterpolo Forlì” under 15, la squadra di pallanuoto giovanile forlivese, che sabato scorso a Cesena, ha battuto 9 a 7 gli “Amici del Nuoto Romagna”, squadra della vicina città romagnola. I forlivesi non hanno esibito la loro migliore performance, ma hanno comunque mantenuto sempre il distacco di un goal sui cesenati alla fine di ogni parziale e, nel quarto periodo, si sono assicurati la vittoria con due punti di vantaggio.

Nel primo tempo il Forlì apre le marcature con Olivi, dopo quasi 5 minuti dal fischio d’inizio e lo chiude in vantaggio di 2 a 1. Nel secondo tempo, sia il Forlì che il Cesena mettono a segno una sola rete a testa, per cui a metà partita il punteggio è di 3 a 2 e tutto è ancora possibile. Nel terzo periodo le due squadre si mantengono in equilibrio, segnando due reti a testa: 5 a 4. Nell’ultima frazione il gioco si vivacizza: i forlivesi segnano quattro goal, mentre il Cesena ne segna tre; finisce 9 a 7 per la Waterpolo Forlì.

Rilevante è stata la performance del giovane portiere del Forlì, Fabbri Riccardo, tornato da poco ad allenarsi dopo un infortunio, così come anche del marcatore Minotti Riccardo, che ha contenuto bene il gioco fisico degli avversari. Marcatori Forlì: Graziani (2), Mordenti (2), Nori (3), Olivi (2). Marcatori Cesena: Airoldi (2), Bacchi (2), Giorgini Rossi (1), Lo Monte (1), Rossi (1).

Per quanto riguarda le altre categorie giovanili, domenica gli Under 14 hanno subito una sconfitta fuori casa, contro Parma (20 a 5), mentre gli Under 18 hanno perso 17 a 9 a Forlì contro il Carpi. Queste partite rappresentano però opportunità importanti per crescere e migliorare sia dal punto di vista tecnico che mentale, per consolidare la mentalità agonistica della squadra.