Pallanuoto Under 15, vittoria schiacciante sul Dream Sport Occhiobello

Vittoria schiacciante, di 12 a 5, della formazione Under 15 della Waterpolo Forlì su Dream Sport Occhiobello, sabato scorso 18 maggio, nella piscina comunale di Forlì: la giovane squadra forlivese, che durante la prima fase del campionato aveva pareggiato 9 a 9 in casa della formazione veneta, grazie a buone performance personali di ciascun giocatore e soprattutto per mezzo di schemi di gioco ben riusciti, ha dominato la partita sin dal primo periodo (finito 3 a 1 per i locali); nel secondo tempo poi i forlivesi non solo hanno raddoppiato il proprio punteggio a favore, ma, grazie ad un pressing alto, hanno addirittura chiuso ogni possibilità di realizzazione agli avversari (finisce col parziale di 6 a 1).

Nel terzo quarto i locali hanno rallentato un po’ il ritmo di gioco, concedendo due goal agli ospiti, ma facendone altrettanti (8 a 3 il punteggio alla fine del terzo parziale). Nell’ultimo periodo gli avversari non si danno per vinti e segnano altri due goal, ma la formazione forlivese affonda definitivamente la squadra di Occhiobello con quattro ulteriori goal: finisce 12 a 5 per i romagnoli.Per il Forlì, miglior marcatore è stato il centro boa Cicerone Marcello, con 5 goal realizzati; a seguire Corso Elia e Sciarra Gabriele con 2 goal a testa; infine Graziani Paolo, Nori Samuel e Olivi Martin, ciascuno con un goal a testa.

Grande è stata la soddisfazione da parte degli allenatori e dei genitori per questa performance di fine campionato, in cui sono emerse soprattutto sicurezza nel gioco e determinazione da parte dei ragazzi, sempre più consapevoli delle loro acquisite capacità, frutto di impegno costante e intensi allenamenti. Ultimo impegno della stagione, per gli Under 15 della Waterpolo Forlì, saranno le finali regionali Uisp, che si disputeranno sabato 8 giugno a Bologna alla piscina stadio “Carmen Longo”.