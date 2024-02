Panathlon Club Forlì, rinnovato il consiglio direttivo: Marilena Rosetti confermata alla presidenza

Il Panathlon Club Forlì ha rinnovato le proprie cariche istituzionali per il biennio 2024- 2025. All'unanimità è stata confermata presidente Marilena Rosetti, con Mario Fedriga vicepreside vicario, Ivan Balelli vicepresidente, Mirco Bresciani segretario, Antonio Rocchi tesoriere, Maurizio Gioiello addetto stampa, Domenico D'Arcangelo cerimoniere, Giovanni Schibuola consigliere e Alberto Rossi consigliere. Nella storia del Club, nato il 14 febbraio 1959, i presidentI sono stati soltanto cinque: Giuseppe Ambrosini (dal 1949 al 1976), Gaio Camporesi (dal 1976 al 2004), Flavio Dell'Amore (dal 2004 al 2007), Giovanni Bucci (dal 2008 al 2013) e Marilena Rosetti (in carica dal gennaio del 2014). Il Panathlon Club Forlì, che annovera attualmente 64 soci, è ora pronto per programmare e organizzare le sue manifestazioni di carattere sportivo, a partire dal prossimo 22 febbraio in cui sarà protagonista l'atletica leggera. Il 14 marzo, invece, è in programma l'assegnazione del "Premio Salvatore Gioiello", che verrà assegnato a un giornalista sportivo particolarmente distintosi nella sua attività.