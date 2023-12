Emozioni e commozione, Paolo Simoncelli apre "Rombi di Romagna" nel ricordo del Sic: "Riceviamo tanto affetto, il merito è di Marco"

Sincero e schietto. Come era Marco. Paolo Simoncelli, accompagnato dalla moglie Rossella, ha ufficialmente aperto venerdì sera alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli la terza edizione di "Rombi di Romagna", la manifestazione dedicata alle realtà agonistiche, professionistiche e amatoriali delle due e delle quattro ruote che hanno sede in Romagna a cura del Ferrari Club di Forlimpopoli e che animerà il weekend artusiano in Piazza Garibaldi, a piedi della Rocca Albornoziana. A fare gli onori di casa il presidente del Club, Filippo Ambrosini, e la sindaca Milena Garavini.

Lo spirito di "Rombi di Romagna"

"Rombi di Romagna - ha ricordato Ambrosini - è un'iniziativa che nasce dalla spontaneità e dall'entusiasmo di appassionati, con la volontà di portare in piazza attività amatoriali e professionistiche del nostro territorio, che definiamo la terra dei motori. Abbiamo piloti straordinari e realtà sensazionali che nel mondo del motorsport hanno un rilievo particolare e che meritano visibilità". L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Forlimpopoli: "E' l'emblema della passione che questa terra esprime - ha rimarcato la sindaca Garavini - e anche il nome della manifestazione rende l'idea di un cuore che pulsa con grande generosità. Il Ferrari Club di Forlimpopoli è sempre stato una realtà integrata con la comunità e siamo onorati per le attività che riesce a svolgere tutto l'anno".

Emozioni e commozione

Quella alla Chiesa dei Servi è stata una serata all'insegna delle emozioni, trasmesse anche la voce appassionata di Boris Casadio, voce degli autodromi di Imola e Misano. E non è mancata la commozione nel ricordo dell'indimenticato "Super Sic". Casadio ha toccato i cuori dei presenti in un viaggio indietro nel tempo che si è fermato al 2009, quando la tigre di Coriano disputò il round di Imola del mondiale Superbike in sella all'Aprilia RSV4 al fianco di Max Biaggi. "Il giovedì che apriva il weekend di gara, prima di presentare i piloti al Paddock Show, mi sono incontrato con Marco che aveva espresso il desiderio di sentire sul podio il suo nome pronunciato dalla mia voce, perchè da quando ero la voce del Motomondiale a Misano non ci era ancora riuscito". E la domenica podio fu in Gara 2, con un terzo posto maturato dopo uno stupendo sorpasso su Biaggi alla Variante Bassa. "E' stato un momento bellissimo, Sic c'è sempre".

La Fondazione Simoncelli

Il ricordo del 58, il numero di gara che ha accompagnato Simoncelli, vive attraverso il "Sic58 Squadra Corse" e la Fondazione Simoncelli, sostenuta dal Ferrari Club artusiano. "Crediamo nelle attività che svolgono ed è bello riuscire a dare una mano a chi è in difficoltà - sottolinea Ambrosini -. Da diversi anni la Fondazione Simoncelli si è fatta promotrice di iniziative benefiche che meritavano il nostro aiuto. E sono fantastici in ciò che fanno". "Gestire una Fondazione è tutt'altro che semplice, perché bisogna gestire i soldi che vengono donati e fare attenzione ai progetti che vengono presentati - commenta Paolo Simoncelli, ricordando l'importante aiuto di Kate Fretti, storica fidanzata di Marco -. Nel frattempo, grazie all'aiuto di persone, aziende e al '5 per mille', abbiamo realizzato a Coriano un centro per ragazzi disabili, di cui siamo particolarmente orgogliosi. I ragazzi vivono lì, possono svolgere attività ludiche e sportive e c'è anche un bellissimo giardino. Inoltre siamo stati impegnati in donazioni ospedaliere e abbiamo realizzato un piccolo ospedale ai Caraibi vicino ad Haiti. Ci diamo da fare. E' piacevole ricevere così tanto affetto, ma il merito è tutto di Marco che ha lasciato in eredità qualcosa di bellissimo".

Il bilancio della stagione del "Sic58 Squadra Corse"

Paolo Simoncelli ha tirato le somme anche sul 2023 del "Sic58 Squadra Corse", "che non è stato proprio brillante, con i piloti (Riccardo Rossi e Kaito Toba, ndr) che non hanno dato quello che mi aspettavo. Sono un po' deluso". Il 2024 la squadra schiererà Filippo Farioli, classe 2005, e il giovane romano Luca Lunetta, talento ammirato in azione nel Campionato Italiano Velocità, Red Bull Rookies Cup e JuniorGP di categoria, che si presenterà sulla griglia di partenza col numero 58. Il team è stato impegnato con Kevin Manfredi e Kevin Zannoni anche nel campionato MotoE, vinto dal riminese del team Pons Mattia Casadei, pilota lanciato proprio dalla squadra di Simoncelli: "E' stato il motivo per il quale è nata la 'Squadra Corsa' ed è stato sempre riconoscente nei miei confronti. E' un ragazzo fantastico". "La MotoE - ha aggiunto - è bella da vedere, ma costosissima. Sono più propenso per uno scooter elettrico, utile per girare in città, piuttosto che per moto di questo tipo". La voce di Paolo trasmette passione per il mondo dei motori, seguendo con attenzione anche il Trofeo Simoncelli, fucina per i piloti del futuro: "Bisogna rilanciare i campionati di minimoto - l'appello -. Piloti come lo stesso Marco, Valentino Rossi o Andrea Dovizioso ci hanno corso fino a 14 anni prima di passare alle ruote alte. Ora si vuole tutto e subito, e non va bene. Ora c'è chi pensa di fare guadagni sulle spalle dei propri figli".