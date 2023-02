Parte la stagione dei motori: il Ferrari Club Forlimpopoli apre le iscrizioni con un aperitivo

Sta per accendersi la stagione dei motori. È il Ferrari Club Forlimpopoli si prepara ad una stagione 2023 ricca di emozioni, che prenderà il via il 14 febbraio con la presentazione a Maranello della Ferrari con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz daranno la caccia al mondiale di F1. Il club guidato dal presidente Filippo Ambrosini organizza una serata alla quale sono invitati tutti gli appassionati che vorranno sottoscrivere la tessera. L’appuntamento per l’aperitivo di apertura delle iscrizioni 2023 è fissato per venerdì dalle 20 nella Sala della Torre dell’Orologio in piazza Garibaldi a Forlimpopoli.