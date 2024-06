Partenza in salita per Massimo Salvatore e Andrea Succi al Rally d'Albania

Massimo Salvatore e Andrea Succi sono impegnati in questi giorni nella ventesima edizione del Rally d'Albania a bordo di un prototipo tubolare Ssv Can-Am della Hrt Tecnology. La competizione è stata inaugurata venerdì con l’apertura dei bivacchi che ospitano oltre 200 partecipanti arrivati da 25 nazioni diverse. I concorrenti sono partiti l’otto giugno con il prologo da Tirana, la capitale albanese che ospiterà i piloti anche nel giorno dell’arrivo, fissato per sabato 15 giugno. La gara si svolge su strade pubbliche e private con veicoli modificati o unità stradali appositamente costruite per questa gara. Sette le tappe 1470Km da percorrere un rally unico nel suo genere che ricalca in parte quello che erano i rally raid degli anni 80 con percorsi aperti passaggi dentro paesi dove anche la fortuna gioca una buona parte sulla prestazione finale. Il Rally Albania, arrivato alla sua ventesima edizione, in una settimana toccherà diverse città in tutto il Paese. I piloti sono partiti da Tirana verso Qeparo per proseguire fino a Korça e Shengjin. Gli ultimi due giorni, quelli più importanti vedranno i mezzi convergere di nuovo verso la capitale, in un viaggio che unisce la passione motoristica alla promozione delle bellezze della natura albanese, valorizzando anche luoghi semi-sconosciuti.

Partecipano alle gare veicoli di diverse categorie: moto, auto, ssv e quad. I piloti vengono da Paesi diversi, come: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Kosovo, Lituania, Olanda, Polonia, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Inghilterra e America. L’equipaggio del Racing Team Le Fonti a affrontato le prime due tappe con alla guida Andrea Succi e Massimo Salvatore alla navigazione, due tappe molto difficili con navigazione molto impegnativa e difficoltà come previste per le strade aperte, infatti l’equipaggio romagnolo assieme ad altri trenta concorrenti sono rimasti bloccati per circa un’ora in un bosco per le difficoltà di un camion contro mano carico di legna in un passaggio stretto. Nonostante tutto Succi e Salvatore hanno concluso la prima tappa al nono posto degli SSV che vede alla partenza trenta concorrenti. Gli sfortunati eventi della prima tappa hanno portato l'equipaggio romagnolo a partire nelle retrovie nella seconda tappa e partire dietro a concorrenti molto più lenti infatti uno di loro non li ha lasciati passare per tanti km nonostante li avesse visti, situazione che è andata a compromettere la corsa dei forlivesi anche in questa seconda tappa che mantengono comunque la nona posizione degli SSV. Oggi terza tappa con al volante Massimo Salvatore, con la speranza che il nostro equipaggio sia più fortunato.