Esplode in città l'amore per il pattinaggio con l'associazione "Galet on the road": "E c'è chi lascia a casa l'auto"

Si pattina a tutte le età, dai tre ai 70 anni, e anche oltre. Lo sa bene il gruppo di Forlì "Galet on the road", associazione dilettantistica che organizza eventi e ha come obiettivo far conoscere al maggior numero di persone i vantaggi di pattinare in città. "Io ho iniziato un anno e tre mesi fa insieme a un amico - spiega Aren Hysa, forlivese di 24 anni, eletto nel consiglio dell'associazione - anche se il pattinaggio mi è sempre piaciuto. All'inizio ci vergognavamo un po' perché pensavamo di essere soli, poi abbiamo conosciuto l'associazione e ora non riusciamo più a farne a meno. Tra l'altro mentre pattiniamo in città ci è capitato che qualcuno ci fermi per chiedere informazioni. Penso che tanti vorrebbero farlo ma hanno un po' di timore. Proprio a queste persone parliamo dell'associazione, dei corsi che organizziamo e degli eventi in tutta Italia a cui partecipiamo. E' veramente bello far parte di un gruppo così, accogliente e molto green, sostenibile ed ecologico. Io i pattini lo utilizzo per andare in centro, così non devo parcheggiare. C'è un mio amico, che lavora a circa un chilometro da casa, che ha deciso di non prendere più l'auto se non proprio per occasioni particolari. Infila i pattini e va a lavoro: fa sport, non inquina e sta benissimo".

Ci sono gruppi come quello di Forlì anche a Rimini e a Imola. E in tutta Italia vengono organizzati i Ppug, eventi per far conoscere il pattinaggio in città a tutti. "A Pesaro eravamo in 300, abbiamo invaso il centro - continua a spiegare Aren - E' stato bellissimo. Tutti i 12 dicembre andiamo a Firenze vestiti da Santa Claus per festeggiare il Natale". Attualmente l'associazione forlivese conta una cinquantina di iscritti, tra cui, bambini e ultrasessantenni, genitori coi figli e coppie. Vengono organizzati corsi per migliorare la disciplina e imparare a evitare gli ostacoli per strada, o frenare davanti a un pedone. Chi volesse unirsi a pattinare con il gruppo o iniziare a fare dei corsi può contattare l'associazione tramite i social (Facebook e Instagram). "I corsi per bambini li teniamo sia a Castrocaro che a Forlì - conclude Aren - Quelli a Forlì, che si svolgono nel velodromo, sono iniziati questo venerdì. Per gli adulti, invece, li teniamo ai Portici, davanti alla Coop vicino alla stazione. E' una zona solitamente non proprio bella, ma da quando ci siamo noi è migliorata perché con la nostra presenza contribuiamo a riqualificarla".