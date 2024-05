Passione per il calcio balilla, oltre 80 partecipanti al terzo campionato interprovinciale

Si è concluso anche per questo 2024 il terzo Campionato interprovinciale di calcio balilla organizzato dal Comitato Asi Forlì-Cesena, che ha raccolto 80 atleti partecipanti. Le finali si sono disputate presso il Circolo Barbaciga di Pisignano, sede della squadra della Grama Barbaciga Asd, "polo di riferimento della città per il gioco del calcio balilla ove si sviluppano attività settimanali e stiamo riscontrando attenzione ad uno sport che ha visto giocare tutti, almeno una volta, nella propria vita", dice Elisa Petroni, presidente provinciale Asi.

La passione contagiosa e la capacità tecnica degli organizzatori come Carlo Castrignano, responsabile e formatore Asi Calcio balilla e Domenico Narracci, formatore provinciale Calcio Balilla, a tutto lo staff del Comitato Asi presente, ha raccolto l’adesione di numerosi partecipanti che hanno realizzato un confronto sportivo d’altri tempi in un mondo sempre più digitale e dominato da telefonini e App.

Il Comitato Asi promuove, ogni giorno, con successo uno sport tradizionale aggregando una fascia giovanile e non solo e promuovendo valori sani ed uno stile di vita educato e rispettoso soprattutto nei confronti dell’ avversario. A conquistare il titolo di Campioni Interprovinciali è stato il team “Sport Calcino Gold". Premiati inoltre il Calcio Balilla Asi 2024 per la Supercoppa, il "Fire Fox M.M.Mazilla" per il secondo posto, lo "Sport Calcino A.V. Villagrappa" per il terzo posto. La coppa Calcio Balilla Asi 2024 è andata allo Sport Calcino, che ha battuto il "Grama Barbaciga". Terzo posto per lo "Sport Calcino Silver".

"Per il Comitato Asi Provinciale è motivo di orgoglio contribuire alla diffusione degli sport popolari, motivando l’aggregazione tra fasce diverse di cittadini, che si incontrano intorno ad una sana e goliardica competizione, sicuri di profondere una disciplina che troverà nuovi e più numerosi partecipanti - afferma Petroni -. Il Comitato Provinciale Asi Forlì Cesena auspica di poter organizzare nuovi tornei nel prossimo futuro certo che la promozione della disciplina proposta sul territorio, contribuisca ad una migliore socialità tra i cittadini".