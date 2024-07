Pasticceria forlivese al fianco del torneo di beach tennis a Lido di Classe: "Promuoviamo il benessere della comunità"

Una serata di sport e divertimento ha animato la spiaggia di Lido di Classe presso il Bagno Korasol, grazie al torneo di beach tennis organizzato da Kappesport, con il generoso supporto della Pasticceria Amadori di Forlì. L'evento, tenutosi giovedì, è stato un vero trionfo, attirando una folla entusiasta di partecipanti e spettatori. La Pasticceria Amadori ha scelto di sostenere questa manifestazione sportiva, contribuendo in modo significativo alla sua riuscita. "Siamo felici di poter supportare eventi che promuovono lo sport e il benessere nella nostra comunità - hanno dichiarato i titolari della pasticceria -. Vedere tanta partecipazione e gioia ci riempie di orgoglio". Il torneo ha visto la partecipazione di numerose coppie, sia amatoriali che professioniste, che si sono sfidate in partite emozionanti.

Tra i partecipanti, spiccano i nomi di alcuni campioni nazionali fra cui Giulio Brunello di Forlì, giocatore della Nazionale Italiana Under di Beach Tennis, che hanno mostrato abilità e determinazione, regalando spettacolo al pubblico presente. Le tribune improvvisate lungo la spiaggia gremite di spettatori di tutte le età, venuti per sostenere i giocatori e godersi una giornata all'insegna dello sport e della convivialità. Gli applausi e gli incitamenti non sono mai mancati, creando un'atmosfera di festa che ha coinvolto l'intera località balneare.

"È stato meraviglioso vedere come lo sport possa unire le persone e creare momenti di pura gioia - ha commentato l'organizzatore Luca Capelli -. Ringraziamo la Pasticceria Amadori per il loro sostegno e speriamo che eventi come questo diventino una tradizione estiva." Il torneo si è concluso con la premiazione delle coppie vincitrici, che hanno ricevuto trofei e premi offerti dalla pasticceria. Ma, al di là dei vincitori ufficiali, il vero trionfo è stato quello di una comunità che si è ritrovata e ha festeggiato insieme. L'appuntamento è per il prossimo anno, con la speranza di replicare e magari superare il successo di questa edizione.