Pattinaggio artistico, prestigioso risultato per il Forlì Roller in Spagna: oro all'Open Stars Xous

Taragona, in Spagna, ha ospitato il secondo Open Stars Xous riservato ai gruppi spettacolo di pattinaggio artistico, una manifestazione che ha richiamato oltre 200 rappresentative non solo dalla Spagna, ma anche da Italia Francia, Portogallo, Germania Svizzera e Belgio con 3000 atleti partecipanti. Un vero festival di gioventù, che vede protagonista anche il Forlì Roller con un quartetto di dodicenni "scatenate": Vittoria, Vittoria, Sara e Susanna guidate da Chiara Mantovani.

La loro esibizione,"The Circus of dolls", le ha portate al vertice nella loro categoria davanti ad una decina di Gruppi. E le ragazze forlivesi, non nuove quest'anno a risultati positivi (prime classificate ai trofei nazionali UIsp e Aics) hanno profuso il massimo di impegno per un risultato eccezionale che fa onore alla città mercuriale. Faceva parte della delegazione anche Pattinaggio Riccione guidate dal "vulcano" Gigliola Mattei: gioia di stare insieme, allegria e tanto rumore nell'aereo sia di andata che di ritorno in Italia.