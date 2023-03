Forlì capitale del pattinaggio artistico: 1500 atleti in arrivo per la rassegna nazionale di Aics

Piroette, coreografie a ritmo di musica, divertimento e competizione. Il mix sinuoso è quello della "Rassegna Nazionale Aics di Pattinaggio Artistico a rotelle" riservata ai Gruppi Spettacolo e sincronizzato che questo weekend andrà in scena al Pala Galassi: 1.500 atleti e oltre 190 gruppi in gara per tre giorni di puro sport-spettacolo aperto e gratuito alla cittadinanza. L’evento di caratura nazionale è promosso dalla Direzione nazionale dell’Associazione italiana cultura sport – tra i primi enti di promozione sportiva del Paese -, e organizzato dalla Commissione Tecnica Pattinaggio Aics, in collaborazione con Aics Forlì-Cesena e Comitato Aics Emilia-Romagna.

Da venerdì a domenica, sono attesi a Forlì quindi oltre 1.500 atleti, appartenenti a circa 80 società sportive, provenienti da tutta Italia. Bimbi e ragazzi, dai 10 ai 18 anni, saranno i veri motori dell’evento pronti a sfidarsi in più di 20 categorie, dai quartetti sino ai gruppi da 16 ballerini, seguendo le norme della Federazione Italia Sport Rotellistici. Nell’occasione saranno impegnati anche gli atleti di categoria Sperimentale Promozionale Senior: atleti over 30 che non abbiamo partecipato nell’anno in corso o nell’anno precedente a gare di gruppo Federali. Costumi e musiche saranno lo sfondo ad un divertimento assicurato.

"Siamo contenti e felici di poter ospitare a Forlì uno dei maggiori eventi sportivi nazionali di Aics, ciò a conferma dello spirito sportivo di questa città e della nostra capacità, come Aics, di essere partner tecnico operativo adeguato alle aspettative anche più alte - commenta Catia Gambadori, presidente di Aics Forlì-Cesena -. Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere e appassionarsi a ritmo di danza a uno sport che a questa città ha sempre regalato grandi emozioni".