Pattinaggio, Kevin Massa si concede il bis: il forlivese trionfa alla maratona di Berlino

Prestigiosa vittoria per Kevin Massa. Il portacolori del Forlì Roller domenica scorsa ha conquistato nuovamente la Maratona di pattinaggio corsa di Berlino, che ha visto alla partenza oltre duemila pattinatori. Se due anni fa Kevin fu la sorpresa, l'edizione di quest'anno l'ha fatta sua con una gara intelligente, che lo ha portato alla scrematura iniziale, quindi controllare la gara e infine impostare uno sprint bruciante che non ha lasciato spazio ad altri due atleti italiani finiti a podio con Kevin.

E Massa, insieme a tutta la Forlì Roller, sarà sicuramente protagonista domenica prossima al pattinodromo Patrignani di viale Spazzoli per conquistare il pass per i campionati italiani su pista. Sono circa 200 gli iscritti. Il campionato rientra nel trittico di campionati regionali che quest'anno riempiranno il pattinodromo coperto nei fine settimana 27-28 aprile, 11-12 maggio (per il pattinaggio artistico) a cui si aggiunge il 18-19 maggio il campionato interprovinciale (Forlì-Cesena-Ravenna) primi passi-giovani speranze. Tutte le manifestazioni hanno il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato allo Sport.