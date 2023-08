Pattinaggio, a conclusione di una stagione positiva Forlì Roller propone 2 open day gratuiti

La stagione 2023 per Forlì Roller corsa si è conclusa positivamente con gli onorevoli piazzamenti ai campionati italiani pista di Elizabet Massa e con la riconferma del fratello Kevin ai campionati italiani di Potenza nella parte "nobile" delle classifiche, con conseguente convocazione agli stage delle squadre nazionali in preparazione sia per i campionati europei (strada e pista) che mondiali (strada e pista). Per implementare il numero degli atleti, Forlì Roller promuove due open day, due occasioni di incontro e prove gratuite in programma il 5 e 7 settembre (ore 18-19,30) al pattinodromo Patrignani di via f.lli Spazzoli. Pattini e materiali di protezione saranno disponibili gratuitamente.