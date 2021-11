Per l'Impossible226 triathlon Forlì un finale di stagione scoppiettante

È stato un finale di stagione pieno di gare e soddisfazioni per tanti atleti dell'Impossible226 triathlon Forlì. Dopo il "main event" della stagione 2021 che per molti atleti è coinciso con l'Ironman di Cervia, la stagione è proseguita a vele spiegate con un bottino di gare davvero notevole. Nel primo weekend di ottobre una bellissima Cervia è stata palcoscenico della prestigiosa "Coppa Crono" 2021, una gara di triathlon sprint con la peculiarità di essere corsa "a squadre". Per una volta non si è corso solo individualmente ma tutte e tre le prove dovevano essere portate a termine simultaneamente da tutti i membri dei team.

La compagine nero verde si è presentata all'evento con ben quattro team da tre elementi ciascuno: Alessandro Malaguti, Francesco Morigi e Edoardo Lombardi il primo team Impossible al traguardo, seguito dal team di Marco Montefiori, Mirco Montefiori e Fabio Foschi; team di prestigio formato da tre Ironman quello formato da Fabio Camorani, Nicola D'Alessandro e Andrea Giordano; fanalino di coda, ma sempre onorevole, il team di Massimo Baccei, Franco Bertozzi e Federico Frulli. Il weekend successivo, a Riccione, sono andati in scena i campionati italiano di triathlon olimpico no draft, gara poi modificata in duathlon atipico a causa delle condizioni estreme del mare. Al via Massimo Baccei, Franco Bertozzi, Fabio Camorani, Edoardo Lombardi e Davide Medri. Non pago della "doppietta" di inizio ottobre Camorani è volato a Maiorca il 16 ottobre per partecipare alla gara internazionale di triathlon medio Challenge Paguera Mallorca.

La settimana successiva, sabato 23 ottobre, una vera e propria spedizione nero verde formata dagli storici tesserati Andrea Mingozzi, Carlo Parrinello e Gianluca Sbarzagli ha partecipato all'Ironman Portogallo a Cascais raggiungendo la bellissima meta sull'Atlantico partendo in camper da Forlì affrontando un bellissimo viaggio "on the road". Al traguardo Mingozzi ha chiuso il suo quinto Ironman, Parrinello ha concluso la sua sesta "full distance" mentre il veterano Sbarzagli con Cascais ha raggiunto il ventunesimo traguardo Ironman.

L'ultima fatica stagione si è svolta sabato 30 ottobre nella cornice mozzafiato del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola con il consueto duathlon sprint. Per la squadra forlivese sono sfrecciati all'interno dell'autodromo Baccei, Bertozzi, Luca Bravi, Camorani, Marco Fabbri, Frulli, Alessandro Giacometti, Andrea Giordano, Lombardi Edoardo, Malaguti, Marco Paolini e Daniele Paoloni. La fine di ottobre è coincisa con la fine di una stagione di triathlon davvero esaltante per tantissimi Impossible226, una stagione che fortunatamente ha risentito solo in parte della pandemia e che sarà di slancio per un 2022 pieno di gare e soddisfazioni per la società nero verde.