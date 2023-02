Per le ginnaste della Polisportiva Cava un ottimo inizio di stagione

Nel corso dell’ultimo mese si sono susseguiti in modo incessante tanti weekend di gara per le agoniste della Polisportiva Cava Ginnastica. Sia le ragazze del settore artistica che le ragazze del settore ritmica hanno avuto modo di mettersi alla prova nelle numerose competizioni dei circuiti Uisp e Fgi, accompagnate dallo staff tecnico in lungo e in largo per la nostra regione. Numerosi appunto sono stati gli appuntamenti in calendario.

Le prime a scendere in pedana a fine gennaio sono state Nina, Ambra, Alice, Gemma, Anna, Caterina, Martina e Giorgia. Si tratta delle ragazze più esperte della ritmica agonistica che a Mezzano Inferiore (Parma) hanno svolto la prima prova fase 1 Emilia Romagna Uisp di terza categoria e terza categoria Elite. È stato un weekend di successi con tanti podi e soprattutto tanti sorrisi: sembra una banalità, ma affrontare le competizioni con il sorriso indica un atteggiamento di gara estremamente positivo e maturo. Sono riuscite a raggiungere i gradini più alti del podio anche le ragazze dell’artistica impegnate ogni weekend in una competizione diversa a seconda della loro categoria, a partire dalle più piccole alla loro prima esperienza di gara - Gemma, Rebecca e Viola - fino ad arrivare alle ragazze più grandi, sempre volenterose di dimostrare i propri progressi con un sorriso: Matilde, Alessia, Caterina, Giulia, Mia e Asia per il gruppo delle medie; Noemi, Linda, Camilla, Sara, Andrea, Nicole e Anna per il gruppo delle più esperte.

Ad ogni gara tutte hanno dato il meglio di sé, ottenendo tra l'altro ottimi piazzamenti: da sempre l’obiettivo ultimo della Polisportiva Cava non riguarda di certo la posizione raggiunta in classifica, proprio per la convinzione che le vere medaglie si conquistino con l'impegno tutti i giorni in allenamento, ma quando le soddisfazioni arrivano anche in campo gara non si può non gioire. Chiudono questo mese di competizioni le ginnaste della 1° e 2° categoria UISP per la ritmica agonistica, in gara nel weekend 25-26 febbraio. Francesca, Rebecca, Gaia, Anna, Margherita, Greta, Beatrice (allieve); Giulia, Emma, Eva (junior); Giorgia e Giada (senior) sono le ragazze che hanno rappresentato i colori della società forlivese in regione. Ancora una volta numerosi sono stati i podi raggiunti e le soddisfazioni ottenute: risultati concreti che derivano da un lavoro svolto in palestra nel corso dei mesi, che non fanno altro che investire di energia positiva ginnaste e staff.

