“Più potenza è una frenata migliore”: Dovizioso scopre a Jerez la nuova Yamaha

Cinquatratre giri giovedì e cinquantotto venerdì. Con là due giorni di test Irta MotoGp a Jerez De La Frontera Andrea Dovizioso è già focalizzato sul 2022, che lo vedrà al via del mondiale MotoGp con la Yamaha del team Rnf. Il forlivese ha chiuso con il 13esimo tempo, focalizzandosi sull’adattamento con la nuova M1. “Con la nuova moto ho una frenata migliore e un po’ più di potenza - afferma il forlivese -. In questo momento sono concentrato sulla comprensione della moto, ma è bello sentire più potenza. Il lavoro di questi due giorni è andato alla perfezione e sono felice di affrontare i prossimi test in Malesia con questa sensazione”. I test si sono conclusi col miglior crono di Pecco Bagnaia davanti alla Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo. “Sono alla ricerca degli automatismi - afferma Dovizioso -. Devo analizzare i dati e adattarmi allo stile di guida. Non sono ancora nel gruppo di testa, ma sto migliorando nel passo”.