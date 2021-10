Podismo, Eric Muthomi Riungu e Martina Facciani conquistano la prima edizione della Mezza di Romagna

Oltre 200 i runner al via da Piazza Sant'Antonio a Predappio, per poi scendere verso Forlì

Sono il keniano Eric Muthomi Riungu e la cesenate Martina Facciani i protagonisti della prima edizione de "La Mezza di Romagna", la mezza maratona da Predappio a Forlì, sulla distanza di 21.097 chilometri. Oltre 200 i runner al via da Piazza Sant'Antonio a Predappio, per poi scendere verso Forlì percorrendo la provinciale del Rabbi fino a San Lorenzo, per poi arrivare a Vecchiazzano attraversando le campagne romagnole.

Da lì un tratto di viale dell’Appennino per poi entrare nel parco Urbano, passaggio davanti ai musei San Domenico prima di fare gli ultimi 4 chilometri attraverso il centro storico di Forlì e l'arrivo in Piazza Saffi provenendo da Corso della Repubblica. Il keniano Riungu ha tagliato per primo il traguardo dopo 1 ora 7 minuti e 28 secondo, precedendo il maghrebino Ismail El Haissoufi (1h10'57") e l'italiano Marco Ercoli (1h11'16").

Facciani in 1h16'29" ha vinto tra le donne, precedendo Esther Wangui Waweru (1h17'58") e Meseret Engidu Ayele (1h19'50"). A premiare i vincitori il vicesindaco di Forlì con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, e l'assessore con delega allo Sport del Comune di Predappio, Lorenzo Lotti. La manifestazione podistica è stata organizzata dall'associazione Edera Atletica Forlì, con il patrocinio dei comuni di Forlì e Predappio