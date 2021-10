Calcio a 5, la Pol 1980 continua a macinare punti e supera la Only Sport con un poker

Altra partita in casa per la Pol 1980, e altra prestazione di alto livello con vittoria per 4-2, contro un avversario ben più ambizioso come la Only Sport

Altra partita in casa per la Pol 1980, e altra prestazione di alto livello con vittoria per 4-2, contro un avversario ben più ambizioso come la Only Sport, che si presenta al palazzetto intenzionata a confermare la propria idea di lottare per salire di categoria. Vecchia conoscenza di mr Gottuso in quel di Forlì, partita preparata bene con la voglia di fissare quanto di positivo era stato fatto vedere contro i Dragons 7 giorni fa.

La partita

Si parte subito con ritmi alti, occasioni per entrambe le parti, anche dovute a errori difensivi, ma il team di casa limita gli avversari in maniera pulita registrando un solo fallo nella fase iniziale del match, mentre dopo solo 18 minuti gli ospiti sono già a quota 5. Andiamo con ordine, rientra Flamminj, prezioso per il team, e si fa subito sentire in campo, ma il tabellino viene sporcato per primo dagli ospiti, che vedono Borrelli appena entrato siglare il vantaggio al 13° del primo tempo. Nessuna voglia di cedere o crollare per gli uomini di casa, che reagiscono subito, 2 pali esterni per loro e uno interno di Capuano che urla vendetta. Parlavamo di falli, e il primo tiro libero non tarda ad arrivare, minuto 25, sul punto di battuta va Cimmarrusti e come 7 giorni fa non sbaglia e batte un buon Dieng, 1-1. Il fallo è stato causato da un intervento che mette ko temporanemente, per fortuna, Flamminj. Il riposo sembra arrivare con questo punteggio, ma Baravelli non è d'accordo, e dopo aver fallito 2 occasioni non difficili sulla carta, si riscatta e segna il 2-1 al 28°, poco prima che Zoffoli, approfittando di una situazione offensiva, mandi al riposo il suo team sul 3-1, 2 gol in 2 minuti che cambiano letteralmente il match.

Ripresa, strigliata di mr Benedettini per gli ospiti, che rientrano con tanta veemenza in campo, ma la difesa della Pol regge, e bene, fino a quando ancora Borrelli, ancora al 13° (della ripresa stavolta) entra e subito gonfia la rete per il 2-3. Finale incandescente, varie occasioni per parte, ma tutto viene chiuso quando Cimmarrusti si inventa un sinistro al volo nell'angolo basso dove Dieng non può arrivare, su calcio d'angolo battuto da Galinucci. 4-2 e tutti sotto la doccia.