Porsche Carrera Cup Italia, Malucelli super al Mugello: è leader del campionato

E’ finalmente Matteo Malucelli. Il driver forlivese ha conquistato Gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia che fatto tappa al Mugello, mentre in Gara 2 ha chiuso sul gradino più basso del podio. Il pilota forlivese è in testa al campionato con 86 punti, con un margine di appena tre lunghezze su Alberto Cerqui, vincitore di Gara 2, e sei su Riccardo Agostini.

Ora la Carrera Cup Italia va “in vacanza”: pausa estiva fino a metà settembre, quando la ripresa del monomarca tricolore dà appuntamento all’Autodromo Nazionale di Monza per inaugurare la seconda metà di campionato. Il round del Mugello ha, e non poco, rimescolato le carte. Sorprende fino a un certo punto l’equilibrio del monomarca di Porsche Italia, ma alla vigilia del Mugello la rivoluzione “totale” messa in atto dal terzetto formato da Malucelli, Cerqui e Agostini non era facilmente pronosticabile nelle proporzioni in cui poi si è effettivamente compiuta.

Gara 1

Malucelli stavolta non sbaglia dalla pole position e fa sua un’importantissima gara 1. Al contrario di quanto avvenuto a Vallelunga, la 911 GT3 Cup del Team Malucelli è perfetta in partenza e nonostante l’attacco di Cerqui, al fianco in prima fila, resiste bene e si mette alla guida del gruppo. Una leadership che Malucelli ha mantenuto fino al traguardo anche grazie a una buona ripartenza al quinto giro dalla safety car impiegato già nelle battute iniziali per consentire il recupero delle vetture di Enrico Fulgenzi e Pietro Armanni venute a contatto alla Materassi poco dopo il via mentre erano in lotta in zona top-10.

Poco dopo, Malucelli ha anche ottenuto il punto aggiuntivo del crono più veloce, colto in 1’52″397 al sesto giro e ora ha del tutto ricucito il gap dal capoclassificas Gianmarco Quaresmini, che ha avuto un bel da fare in questa gara 1 dopo essere partito dalla 16esima posizione e aver concluso comunque con una preziosa nona piazza. Ma lontanissimo dal podio, sul quale dietro al vincitore hanno concluso nell’ordine in cui sono partiti Cerqui, tornato a stappare lo spumante, il suo primo alla prima stagione con BeDriver, e Riccardo Agostini, che con Villorba Corse aveva già colto il terzo posto a Misano in gara 2.

Gara 2

Cerqui ha conquistato gara 2, precedendo Agostini e Malucelli.Cerqui ha vinto dalla pole position e ha gestito bene la ripartenza del giro 5 dalla safety car entrata in pista dopo poche curve a causa della carambola innescata da Pietro Armanni, finito fuoripista alla Materassi e poi rientrato coinvolgendo diverse (e davvero poco fortunate) vetture. Nei primi giri protagonista di vertice è stato Jorge Lorenzo. Il pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform scattava dalla sesta casella dello schieramento e al via ha avuto un ottimo spunto, tanto da passare Caglioni, Strignano e Malucelli e poco dopo anche Agostini.

La safety car ha placato gli animi per pochi giri e alla ripresa il maiorchino è andato addirittura all’attacco di Cerqui ma è arrivato leggermente lungo alla San Donato, arrendendosi ad Agostini e poche curve dopo anche a Malucelli, che tornavano nelle posizioni da podio. Mentre i primi tre iniziavano una gara a parte, Lorenzo ha a lungo mantenuto la quarta posizione lottando con Benny Strignano al volante della seconda 911 GT3 Cup di Villorba Corse. Sui due nella seconda parte di gara è piombato Aldo Festante, con Dinamic Motorsport autore del giro più veloce al giro 7 in 1’52″546.

Il terzetto ha lottato a lungo fin quando il quarto posto del già pluricampione della MotoGP era quasi consolidato, ma una sbavatura all’uscita dall’Arrabbiata 2 ha fatto girare lo spagnolo sulla ghiaia con conseguente perdita di posizioni. Al traguardo Lorenzo ha così raccolto un comunque prezioso decimo posto (seconda top-10 del weekend dopo il nono posto di gara 1), mentre Strignano ha guadagnato la quarta posizione e Festante la quinta.