Premiato al Roland Garros: trionfo azzurro alla Road Laver Cup per Lorenzo Angelini

"Un'altra grande soddisfazione per il Circolo Tennis Villa Carpena". Sono queste le parole con le quali Roberto Capparelli, presidente del società sportiva Villa Carpena, commenta la notizia della vittoria della Road Laver Cup della nazionale italiana Junior della quale fa parte anche il giovane talento forlivese Lorenzo Angelini. "E’ un grande orgoglio per la nostra Academy che Lorenzo sia ormai entrato a far parte in pianta stabile nella nazionale Junior e di questo devo comunque ringraziare tutto il nostro staff tecnico capitanato dal Maestro Albert Casadei ma voglio anche sottolineare la grande importanza della famiglia Angelini che ha sempre supportato Lorenzo ed ha sempre dato grande fiducia alla nostra scuola", continua Capparelli.

"Lorenzo, assieme ai suoi compagni di squadra ha superato in questo torneo in ordine la nazionale del Lussemburgo, quella ungherese e per ultima quella inglese aggiudicandosi così il prestigioso trofeo", conclude il presidente del Villa Carpena. Angelini è stato inoltre premiato dalla Federazione Italiana Tennis durante una celebrazione avvenuta nella prestigiosa location del Roland Garros a Parigi, del premio Fair Play "per aver dimostrato grande sportività e lealtà durante tutta la manifestazione". Appuntamento ora alla prossima edizione che si svolgerà nel 2023 a San Diego in California.