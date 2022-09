MotoGp, l'ultima di Dovizioso: dall'Emilia Romagna un premio alla carriera

Un riconoscimento per un grande campione che ha dato tanto al Motomondiale e non solo. Nel weekend della sua ultima gara in MotoGp, al Misano World Circuit "Marco Simoncelli", sede del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, è stato conferito ad Andrea Dovizioso il premio alla carriera da parte della Regione Emilia-Romagna. Un ringraziamento simbolico per aver contribuito a portare in alto il valore del Motorsport. A consegnare il riconoscimento, che raffigura il suo numero in gara col tricolore, l'assessore al Turismo, Andrea Corsini alla presenza dell'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali. Nel 2019 all'ex iridato della 125cc il Comune di Forlì lo aveva invece conferito come "Ambasciatore dello Sport Città di Forlì" alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e del vice con delega allo Sport Daniele Mezzacapo.

Sabato invece Dovizioso ha ricevuto un saluto video dei colleghi, che hanno voluto rendergli omaggio con un toccante filmato. Da Danilo Petrucci a Marc Marquez, che l'ha definito un "rivale leale e molto competitivo". Il forlivese ha guardato e ascoltato le parole degli altri piloti nell'hospitality del suo team, commovendosi durante la standing ovation dei presenti. Sulle Repsol Honda di Pol Espargaro e Stefan Brald è stato messo un adesivo con scritto "Grazie Dovi", "un fiero rivale e un grande compagno di squadra negli anni. Goditi questa ultima gara, un'altra battaglia".