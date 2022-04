Dopo due anni di purgatorio torna il Premio Sportilia: ospiti di prestigio internazionale per la 24esima edizione

Dopo due anni di purgatorio a causa dell'epidemia da covid-19, il Premio Sportilia tornerà per regalare alla gente un po' di svago e serenità. La 24esima edizione si svolgerà il 16 luglio al parco Della Resistenza di Santa Sofia. In attesa di completare la rosa dei premiati (per gli arbitri bisogna attendere la fine del campionato) è già certa la presenza figure di prestigio internazionale che saliranno sul palco a ricevere il riconoscimento a loro assegnato: in campo femminile due grandi donne Vittoria Cappelli, ambasciatrice di cultura con un particolare sguardo rivolto alla danza, alla musica, alla moda e all'arte in generale. Antonella Polimeni, rettrice dell'Università "La Sapienza" di Roma (la più vecchia e più importante università d'Europa).

Ci sarà anche il senatore, amministratore dell'Ac Monza, vice presidente della Lega Nazionale Professionisti di serie B, già amministratore delegato del grande Milan dal 1986 al 2017, uno dei massimi dirigenti della storia del calcio mondiale Adriano Galliani. Come sempre condurranno la serata i giornalisti Marino Bartoletti e Simona Branchetti. L'evento potrà essere seguito in diretta mondiale sui maggiori social network per gentile concessione di NatLive di Fabio Porcellini.