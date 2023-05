Nozze d'argento per il Premio Sportilia, ufficializzati i conduttori. "Ospiti? Bolle qualcosa di grosso nella pentola"

Nozze d'argento per il Premio Sportilia giunto quest'anno alla venticinquesima edizione. L'evento si svolgerà a Santa Sofia il prossimo 11 luglio. L'organizzazione è in pieno svolgimento, contatti sono in corso per la scelta dei 15 personaggi che saliranno sul palco per ricevere l'ambito riconoscimento. Ai 5 migliori arbitri di calcio della serie A (il premio è nato per loro nel lontano 1997) si affiancheranno personaggi di livello nazionale e internazionale del mondo del giornalismo, dello sport, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dell'imprenditoria.

A condurre la serata è insostituibile giornalista Marino Bartoletti con a fianco per la prima volta la bella e brava conduttrice di pressing Monica Bertini. "Abbiamo chiesto al presidente Franco Aleotti notizie su chi saranno i prescelti a ricevere il premio - spiegano gli organizzatori -. La risposta è stata vaga: per gli arbitri la designazione è rimandata al termine del campionato, alcune conferme di grande prestigio sono già arrivate, ma è presto per fare nomi. Ci ha detto che è in frequente contatto con Marino Bartoletti indispensabile collaboratore per raggiungere grandi obiettivi per una grande serata in occasione del venticinquennale. La sensazione che abbiamo ricavato è che bolle qualcosa di grosso nella pentola".