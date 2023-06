Ha portato il Napoli allo scudetto: al Premio Sportilia ci sarà anche mister Luciano Spalletti

Fervono i preparativi per il Premio Sportilia, che si svolgerà l'11 luglio prossimo a Santa Sofia. Già in formazione il cast dei premiati di livello nazionale. I primi nomi dei personaggi che saliranno sul palco a ricevere l'ambito riconoscimento sono Francesco Lijoi, uno dei maggiori chirurghi ortopedici italiani, considerato il massimo esperto per quanto riguarda la protesica della caviglia; Ettore Sansavini, top manager della sanità privata, fondatore e presidente del gruppo GVM Care & Research con 49 strutture ospedaliere in cinque Paesi; e l'imprenditore Giuseppe Silvestrini, che insieme ad Ettore Sansavini ha ridato nuova vita all’aeroporto Ridolfi di Forlì

Passando alla categoria sportiva i riconoscimenti vanno alla leggenda del calcio femminile ed ora opinionista alla Domenica Sportiva Carolina Morace; a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli fresco vincitore del campionato italiano. Il riconoscimento per il giornalismo è assegnato al rampante Andrea Scanzi oggi al Fatto Quotidiano e opinionista televisivo. Per quanto riguarda gli arbitri di calcio di serie A il prescelto quale migliore della stagione è Daniele Doveri, l’assistente Davide Imperiale. A condurre la serata il noto giornalista Marino Bartoletti coadiuvato dalla bella e brava presentatrice di Pressing Monica Bertini. Madrina la Top Model Sylvia Rodrigues.